«Взрывная блондинка» Шарлиз Терон представила в Берлине новый фильм со своим участием
В столице Германии состоялась премьера фильма «Взрывная блондинка»
41-летняя голливудская актриса Шарлиз Терон всегда находится в центре внимания. Для премьеры фильма «Взрывная блондинка» в Берлине исполнительница главной роли выбрала ярко-красное мини с декольте от Givenchy и босоножки в тон. Дерзкий образ актрисы только подчеркнул ее сексуальность.
Берлин неслучайно стал городом, в котором прошел первый показ нового фильма. Именно здесь разворачивается история суперагента Лоррейн Бротон, которую сыграла Шарлиз Терон.
В России фильм «Взрывная блондинка» выйдет в прокат в кинотеатрах 27 июля.
Фото: instagram.com, gettyimages.com, globallookpress.com