В столице Германии состоялась премьера фильма «Взрывная блондинка»

41-летняя голливудская актриса Шарлиз Терон всегда находится в центре внимания. Для премьеры фильма «Взрывная блондинка» в Берлине исполнительница главной роли выбрала ярко-красное мини с декольте от Givenchy и босоножки в тон. Дерзкий образ актрисы только подчеркнул ее сексуальность.

Шарлиз Терон

Берлин неслучайно стал городом, в котором прошел первый показ нового фильма. Именно здесь разворачивается история суперагента Лоррейн Бротон, которую сыграла Шарлиз Терон.

В России фильм «Взрывная блондинка» выйдет в прокат в кинотеатрах 27 июля.

Фото: instagram.com, gettyimages.com, globallookpress.com