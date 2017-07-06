В столице Германии состоялась премьера фильма «Взрывная блондинка»

41-летняя голливудская актриса Шарлиз Терон всегда находится в центре внимания. Для премьеры фильма «Взрывная блондинка» в Берлине исполнительница главной роли выбрала ярко-красное мини с декольте от Givenchy и босоножки в тон. Дерзкий образ актрисы только подчеркнул ее сексуальность.