Взрослеют на глазах: как выглядят подросшие дети Иглесиаса и Курниковой и других звезд
Вместе с детьми музыкант проводит время в бассейне. Дети заметно выросли и собрали множество комплиментов от поклонников артиста.
Главными любимцами поклонников среди звездных детей являются, бесспорно, Гарри и Лиза Галкины, дети Аллы Пугачевой.
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: @enriqueiglesias
Фотографии детей часто выкладывает Максим Галкин — ему есть, чем похвастаться. Ребята очень веселые и талантливые и постоянно ставят сценки, танцуют, поют и играют на музыкальных инструментах, доказывая, что унаследовали таланты родителей.
Успехами своего старшего сына похвастался и Дмитрий Шепелев. В своем блоге он показал, как Платон лихо гоняет на велосипеде и исполняет трюки.
Многодетная мама Екатерина Климова тоже показала редкое фото со своими детьми — все вместе они отправились в путешествие на машине. Мама за рулем!
Нежное фото с подросшими дочками Евой и Тильдой показала Светлана Лобода. В перерывах между гастролями звезда частенько заскакивает домой, чтобы навестить детей.
Редкое видео с сыном Лукой выложила Альбина Джанабаева — на нем мальчик делает колесо.
Стоит добавить, что кроме сыновей, у Альбины и Валерия Меладзе недавно родилась дочь, которую назвали Агатой.
Марк Богатырев показал уютное домашнее фото с 3-месячным сыном от Татьяны Арнтгольц. Очень часто фотографиями своих детей делится актер Сергей Безруков.
Кстати, совсем скоро он станет отцом в пятый раз — его супруга Анна Матисон ждет малыша.
Фото: Instagram Энрике Иглесиаса, Марка Богатырева, Светланы Лободы, Сергея Безрукова, Дмитрия Шепелева, Максима Галкина
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