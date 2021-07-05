Взрослеют на глазах: как выглядят подросшие дети Иглесиаса и Курниковой и других звезд

Фотографии детей часто выкладывает Максим Галкин — ему есть, чем похвастаться. Ребята очень веселые и талантливые и постоянно ставят сценки, танцуют, поют и играют на музыкальных инструментах, доказывая, что унаследовали таланты родителей.