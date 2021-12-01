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«Взгляд все тот же»: муж Собчак показал, как выглядел в школьные годы

46-летний Константин Богомолов опубликовал в своем Instagram-аккаунте архивную фотографию времен ранней юности, на которой он запечатлен со своими друзьями на пляже одного из курортов Абхазии.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Константин Богомолов на конференции

Фото: АГН Москва/Global Look Press

В отличии от свой законной супруги Ксении Анатольевны, художественный руководитель Театра на Малой Бронной не очень часто публикует в социальных сетях кадры из своей жизни, а особенно — детские архивы. На этот раз Богомолов поделился фотографией, на которой он вместе со своими друзьями детства — дочерью кинорежиссера Романа Балияна Кариной и Вячеславом Криштофовичем — сидят на одном из галечных пляжей в Пицунда. «Детство. Пицунда. Карина Балаян, Вячеслав Криштофович и КБ», — подписал фото юношеских лет Богомолов.

Особое внимание к себе привлекает прическа сын кинокритика Юрия Богомолова. Густые волосы темного цвета, подстриженные под «шапочку» и челка — добавляют маленькому Константину особый шарм. Таким мы его еще не видели!

Однако, поклонники творчества звезды сериала «Псих» тут же отметили, что, не смотря на огромное количество пройденных с тех пор лет, одна вещь во внешности кинодеятеля осталось неизменной и особенно узнаваема даже в детскую пору. «Взгляд все тот же», — пишет одна из подписчиц Константина.

Фото: Instagram, Global Look press

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