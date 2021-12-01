«Взгляд все тот же»: муж Собчак показал, как выглядел в школьные годы

В отличии от свой законной супруги Ксении Анатольевны, художественный руководитель Театра на Малой Бронной не очень часто публикует в социальных сетях кадры из своей жизни, а особенно — детские архивы. На этот раз Богомолов поделился фотографией, на которой он вместе со своими друзьями детства — дочерью кинорежиссера Романа Балияна Кариной и Вячеславом Криштофовичем — сидят на одном из галечных пляжей в Пицунда. «Детство. Пицунда. Карина Балаян, Вячеслав Криштофович и КБ», — подписал фото юношеских лет Богомолов.

Особое внимание к себе привлекает прическа сын кинокритика Юрия Богомолова. Густые волосы темного цвета, подстриженные под «шапочку» и челка — добавляют маленькому Константину особый шарм. Таким мы его еще не видели!