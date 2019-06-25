Взгляд с прищуром и накачанный торс: Юлия Снигирь гордится обложкой Men's Health с Евгением Цыгановым

Тайный роман матери-одиночки Юлии Снигирь с оставившим семью Евгением Цыгановым довольно долго будоражил общественность. Устав от бесконечных пересудов и негативных комментариев, пара решила рассекретить свои отношения. Осенью прошлого года актеры впервые открыто вышли вместе в свет, а теперь их совместные фото все чаще можно увидеть в отчетах с различных мероприятий.

Юлия Снигирь гордится достижениями Евгения Цыганова и поддерживает его начинания. Так, в ее блоге появилось фото возлюбленного, украсившего собой обложку Men's Health.