«Взбунтовался»: 17-летний сын рыжего из «Иванушек» переехал от матери к звездному отцу
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Переживший два года назад развод поп-исполнитель Андрей Григорьев-Апполонов признался, что его старший сын в итоге остался не с матерью, а с ним. Марина Банкова после расставания с 49-летним на тот момент музыкантом закрутила роман с баскетболистом Андреем Зубковым. Видимо, Ивана отчим не устроил и еще прошлым летом тот решил, что будет жить с отцом.
Фото: East News Russia
«Ваня живет конкретно со мной. Год назад взбунтовался и вернулся ко мне, вернулся в школу свою же, по которой скучал», — рассказал 51-летний солист «Иванушек» в интервью Светлане Бондарчук для ее YouTube-шоу «Света вокруг света». Он напомнил, что его старшему наследнику в этом году исполнится уже 18 лет. И отец прежде всего убеждает его не жениться раньше того, как ему исполнится хотя бы 33 года.
Младший сын Андрея Григорьева-Апполонова Артем, также родившийся в браке с Мариной Банковой, живет с мамой.
Фото и видео: @apollonov_ag/Instagram; East News; Владимир Веленгурин|Комсомольская правда|East News