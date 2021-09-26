«Взбунтовался»: 17-летний сын рыжего из «Иванушек» переехал от матери к звездному отцу

«Ваня живет конкретно со мной. Год назад взбунтовался и вернулся ко мне, вернулся в школу свою же, по которой скучал», — рассказал 51-летний солист «Иванушек» в интервью Светлане Бондарчук для ее YouTube-шоу «Света вокруг света». Он напомнил, что его старшему наследнику в этом году исполнится уже 18 лет. И отец прежде всего убеждает его не жениться раньше того, как ему исполнится хотя бы 33 года.