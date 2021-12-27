Звезду заказывали? Выступление Пугачевой на новогоднем корпоративе обойдется вдвое дороже Урганта

В ассоциации так же уточнили, что цена может измениться в зависимости от места и условий выступления. Кроме того, организаторы отметили, что пандемия очень сказалась на ценообразовании, артисты теперь берут столько, сколько хотят: кто-то понизил цены, а кто-то — наоборот.

«Сейчас с корпоративами ситуация крайне странная. Очень много запросов и очень много отбоев, потому что боятся», — поделился член НАОМ Павел Воронцов.