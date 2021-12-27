Звезду заказывали? Выступление Пугачевой на новогоднем корпоративе обойдется вдвое дороже Урганта
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Lev Ilyin/Global Look Press
По данным НАОМ выступление примадонны обойдется в 100тысяч евро, чуть дешевле будет стоить пригласить на корпоратив Полину Гагарину – 60 тысяч евро, а вот Иван Ургант берет за свою работу всего 50 тысяч евро. Автор хита «Любимка» рэпер Niletto и вовсе обойдется в «крохотные» 2 миллиона рублей. Выступления Шнура или Григрория Лепса — 15 миллионов рублей, а Николая Баскова или Филиппа Киркорова — 12 миллионов.
В ассоциации так же уточнили, что цена может измениться в зависимости от места и условий выступления. Кроме того, организаторы отметили, что пандемия очень сказалась на ценообразовании, артисты теперь берут столько, сколько хотят: кто-то понизил цены, а кто-то — наоборот.
«Сейчас с корпоративами ситуация крайне странная. Очень много запросов и очень много отбоев, потому что боятся», — поделился член НАОМ Павел Воронцов.
Фото: GlobalLookPress