Неузнаваемая и повзрослевшая красавица-дочь Началовой появилась на открытии академии Долиной

Напомним, Юлия Началова умерла в марте 2019 года после обострения хронических болезней. Вере тогда было всего 12 лет. Девочка тяжело переживала потерю.

Но, немного оправившись, стала чаще появляться на публике. Также она уже заявила о себе как о перспективной певице. Голос Веры невероятно напоминает голос ее матери.

После смерти Юлии Вера переехала жить к отцу, футболисту Евгению Алдонину. Но позже на семейном совете решили, что девочке будет лучше с бабушкой и дедом, которые живут ближе к школе.