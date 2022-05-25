passion.ru
Знаменитости
Сегодня в 10:11
1 мин.

Неузнаваемая и повзрослевшая красавица-дочь Началовой появилась на открытии академии Долиной

Лариса Долина открыла свою академию. Поддержать ее в важный день приехали близкие, друзья и коллеги. Среди них была и семья ее крестницы Юлии Началовой — родители Таисия и Виктор Началовы, а также дочь Вера Алдонина.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 8

Юлия Началова и Вера

Фото: Starface

После мероприятия в социальных сетях появились фото с торжества. И больше остальных внимание публики привлекли снимки с 15-летней дочерью Юлии Началовой Верой Алдониной. Девочка растет невероятной красавицей — высокой, яркой, да к тому же талантливой.

На открытие академии Ларисы Долиной Вера приехала в облегающем мини-платье. Девушка нанесла яркий макияж с акцентом на губы и сделала прическу с практически африканскими кудряшками.

Вера Алдонина и Лариса Долина

Вера Алдонина и Лариса Долина

Фото: Соцсети

Напомним, Юлия Началова умерла в марте 2019 года после обострения хронических болезней. Вере тогда было всего 12 лет. Девочка тяжело переживала потерю.

Но, немного оправившись, стала чаще появляться на публике. Также она уже заявила о себе как о перспективной певице. Голос Веры невероятно напоминает голос ее матери.

После смерти Юлии Вера переехала жить к отцу, футболисту Евгению Алдонину. Но позже на семейном совете решили, что девочке будет лучше с бабушкой и дедом, которые живут ближе к школе.

Фото: Starface, соцсети

Новости партнеров
О чем говорят