Неузнаваемая и повзрослевшая красавица-дочь Началовой появилась на открытии академии Долиной
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Фото: Starface
После мероприятия в социальных сетях появились фото с торжества. И больше остальных внимание публики привлекли снимки с 15-летней дочерью Юлии Началовой Верой Алдониной. Девочка растет невероятной красавицей — высокой, яркой, да к тому же талантливой.
На открытие академии Ларисы Долиной Вера приехала в облегающем мини-платье. Девушка нанесла яркий макияж с акцентом на губы и сделала прическу с практически африканскими кудряшками.
Фото: Соцсети
Напомним, Юлия Началова умерла в марте 2019 года после обострения хронических болезней. Вере тогда было всего 12 лет. Девочка тяжело переживала потерю.
Но, немного оправившись, стала чаще появляться на публике. Также она уже заявила о себе как о перспективной певице. Голос Веры невероятно напоминает голос ее матери.
После смерти Юлии Вера переехала жить к отцу, футболисту Евгению Алдонину. Но позже на семейном совете решили, что девочке будет лучше с бабушкой и дедом, которые живут ближе к школе.
Фото: Starface, соцсети