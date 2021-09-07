«Вышла из себя»: Маркл не смогла скрыть эмоций, увидев Гарри с другой девушкой
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Фото: Stephen Lock/Global Look Press
Девушка на фотографии, которая так расстроила Меган, — 24-летняя Райли Ганци. Энергичная спортсменка приняла участие в турнире по поло вместе со своим братом Грантом. Многие поклонники отметили, что именно на такой типаж был падок принц, когда вел активную холостяцкую жизнь.
Как передает издание New Idea, реакция герцогини Сассекской была не самая лучшая — она не смогла скрыть ярких эмоций и буквально вышла из себя, когда увидела, какой «талантливой, красивой и смешной» является Райли.
Как оказалось позже, родители девушки — важные люди в мире поло и знакомы с отцом Гарри, принцем Чарльзом. Но в завершение источник заверил, что герцог по-прежнему любит свою жену. А как только Америка окончательно откроет границы после пандемии, супруги продолжат свою активную благотворительную деятельность.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press