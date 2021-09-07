«Вышла из себя»: Маркл не смогла скрыть эмоций, увидев Гарри с другой девушкой

Как передает издание New Idea, реакция герцогини Сассекской была не самая лучшая — она не смогла скрыть ярких эмоций и буквально вышла из себя, когда увидела, какой «талантливой, красивой и смешной» является Райли.

Как оказалось позже, родители девушки — важные люди в мире поло и знакомы с отцом Гарри, принцем Чарльзом. Но в завершение источник заверил, что герцог по-прежнему любит свою жену. А как только Америка окончательно откроет границы после пандемии, супруги продолжат свою активную благотворительную деятельность.