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«Вышла из себя»: Маркл не смогла скрыть эмоций, увидев Гарри с другой девушкой

Британские традиции не оставляют принца даже после переезда в США. Он принял участие в благотворительном матче поло, который проходил в Колорадо. По сложившейся с рождением дочери традиции Гарри посетил это мероприятие без своей супруги. Меган осталась дома с детьми. И все бы ничего, если бы Маркл не увидела фотографии с того события, на которых Гарри изображен вместе с очаровательной девушкой.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Меган Маркл не поехала с мужем на матч поло

Фото: Stephen Lock/Global Look Press

Девушка на фотографии, которая так расстроила Меган, — 24-летняя Райли Ганци. Энергичная спортсменка приняла участие в турнире по поло вместе со своим братом Грантом. Многие поклонники отметили, что именно на такой типаж был падок принц, когда вел активную холостяцкую жизнь.

Как передает издание New Idea, реакция герцогини Сассекской была не самая лучшая — она не смогла скрыть ярких эмоций и буквально вышла из себя, когда увидела, какой «талантливой, красивой и смешной» является Райли.

Как оказалось позже, родители девушки — важные люди в мире поло и знакомы с отцом Гарри, принцем Чарльзом. Но в завершение источник заверил, что герцог по-прежнему любит свою жену. А как только Америка окончательно откроет границы после пандемии, супруги продолжат свою активную благотворительную деятельность.

Фото и видео: Rambler, Global Look Press