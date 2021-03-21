Вышедшего из комы Леонова-Гладышева жена заперла дома и не пускает сына

Елена набросилась на нежданных гостей и попросила их удалиться. Мужу она не дала больше сказать ни слова. Один из посетителей высказался: «Что-то не то происходит с ним. Мне не дают с ним поговорить. Жена боится освящать его состояние. Вот вопрос, почему? Отгородилась от нас стеной и мы не знаем, что нам делать. Это позиция домашнего ареста — не могу ее понять». Не может пробиться к Леонову-Гладышеву и его родной сын. Артем отмечает, что ранее не конфликтовал с Еленой: «Ни я, ни остальные люди ничего плохого ей не делали. Человек выбрал такую позицию сам». Об этом сын актера рассказал в эфире в программы «Ты не поверишь!».