Вышедшего из комы Леонова-Гладышева жена заперла дома и не пускает сына
Фото: kinopoisk.ru
В 2018 году актера нашли на улице с разбитой головой и сломанными ребрами. Из-за полученных повреждений Евгений долго не приходил в сознание, однако врачам удалось помочь актеру. Супруга Елена буквально спрятала звезду дома, не дает ему телефон и не пускает посетителей на порог. Случайным образом пообщаться с актером удалось поклонникам, которые зашли его навестить. Евгений рассказал им о своем состоянии: «Здоровье ничего, конечно, уже полегче. Я бодрячком, все нормально».
Фото: Кадр из программы «Ты не поверишь!»
Елена набросилась на нежданных гостей и попросила их удалиться. Мужу она не дала больше сказать ни слова. Один из посетителей высказался: «Что-то не то происходит с ним. Мне не дают с ним поговорить. Жена боится освящать его состояние. Вот вопрос, почему? Отгородилась от нас стеной и мы не знаем, что нам делать. Это позиция домашнего ареста — не могу ее понять». Не может пробиться к Леонову-Гладышеву и его родной сын. Артем отмечает, что ранее не конфликтовал с Еленой: «Ни я, ни остальные люди ничего плохого ей не делали. Человек выбрал такую позицию сам». Об этом сын актера рассказал в эфире в программы «Ты не поверишь!».
Фото: Кадр из программы «Ты не поверишь!», kinopoisk.ru
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