Выше мамы на голову: Алена Свиридова пришла на концерт с красавчиком-сыном

«Красивые у Вас сыновья, Алена», «Ура! Наконец-то позитивчик появился!», «Приятно вас лицезреть всегда!», «Гриша, кажется, тоже мамин артистизм и эмоциональность не поддержал. Моя дочь-подросток такая же, всегда стесняется моих выпадов », «Красавица) Гриша молодец, маму поддержал, пришел на выставку-концерт. Мужчины более сдержанны в проявлении эмоций)», «Чудесно!!! Согласна на все 100! Парень красивый вырос! Я помню как все СМИ пестрели, у Алёны Свиридовой сын родился. Как быстро летит время ! Молоде́ц мо́лодец с красивым и сильным именем Григорий, классическую музыку любит слушать. Здоровья вам и счастье в дом», – восхищаются подписчики.

У Алены Свиридовой два сына – старший, Василий, с детства живет в Канаде вместе с отцом. В другую страну он отправился сразу после развода родителей. Недавно он приезжал в Россию, чтобы познакомить мать со своей возлюбленной.

От второго брака с бизнесменом Дмитрием Мирошниченко у певицы в 2004 году родился сын Грегори.