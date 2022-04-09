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Ксения Собчак выручила за продажу московской квартиры почти миллиард рублей

В СМИ появилась информация, что Ксения Собчак решила распрощаться с нажитым имуществом. Телеведущая продала московскую квартиру почти за миллиард. Недвижимость находится в элитном жилом комплексе в районе Хамовники.
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Ксения Собчак запустила собственное YouTube-шоу «Осторожно, Собчак»

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Ксения Собчак только недавно вернулась в Москву из Израиля, где отдыхала с сыном Платоном. Собчак не скрывает, что переживает непростые времена. Из-за тяжелой финансовой ситуации телеведущая даже просила денег у своих подписчиков. «На YouTube отключена монетизация. Спонсорство не работает. Значит схема “выпуск - заработок, который тратится на следующий выпуск”, больше не существует», - сетовала блогер.

И вот теперь стало известно, что она продала квартиру в центре Москвы за 800 миллионов рублей.

Эти апартаменты Собчак так и не успела «обжить» — недвижимость была зарегистрирована на нее только в конце февраля этого года. На нового же владельца квартира оформлена 4 апреля.

По сообщениям, изначально сумма выставленного на продажу жилья составляла около миллиарда рублей, однако на данный момент она снизилась до 784 миллиона рублей. Метраж проданной недвижимости неизвестен, но есть информация, что к апартаментам в качестве бонуса прилагались места для авто.

Будет ли теледива в ближайшее время продавать еще недвижимость, пока не известно.

Фото и видео: Global Look Pres, PassionVideo

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