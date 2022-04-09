Ксения Собчак выручила за продажу московской квартиры почти миллиард рублей
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Фото: Павел Кашаев/Global Look Press
Ксения Собчак только недавно вернулась в Москву из Израиля, где отдыхала с сыном Платоном. Собчак не скрывает, что переживает непростые времена. Из-за тяжелой финансовой ситуации телеведущая даже просила денег у своих подписчиков. «На YouTube отключена монетизация. Спонсорство не работает. Значит схема “выпуск - заработок, который тратится на следующий выпуск”, больше не существует», - сетовала блогер.
И вот теперь стало известно, что она продала квартиру в центре Москвы за 800 миллионов рублей.
Эти апартаменты Собчак так и не успела «обжить» — недвижимость была зарегистрирована на нее только в конце февраля этого года. На нового же владельца квартира оформлена 4 апреля.
По сообщениям, изначально сумма выставленного на продажу жилья составляла около миллиарда рублей, однако на данный момент она снизилась до 784 миллиона рублей. Метраж проданной недвижимости неизвестен, но есть информация, что к апартаментам в качестве бонуса прилагались места для авто.
Будет ли теледива в ближайшее время продавать еще недвижимость, пока не известно.
Фото и видео: Global Look Pres, PassionVideo