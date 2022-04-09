Ксения Собчак выручила за продажу московской квартиры почти миллиард рублей

И вот теперь стало известно, что она продала квартиру в центре Москвы за 800 миллионов рублей.

Эти апартаменты Собчак так и не успела «обжить» — недвижимость была зарегистрирована на нее только в конце февраля этого года. На нового же владельца квартира оформлена 4 апреля.

По сообщениям, изначально сумма выставленного на продажу жилья составляла около миллиарда рублей, однако на данный момент она снизилась до 784 миллиона рублей. Метраж проданной недвижимости неизвестен, но есть информация, что к апартаментам в качестве бонуса прилагались места для авто.

Будет ли теледива в ближайшее время продавать еще недвижимость, пока не известно.