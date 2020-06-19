Выразительный взгляд, кожаный топ и чувственный образ: Алсу снялась в необычной фотосессии

На новых снимках Алсу позирует в кожаном топе и с массивной цепью на шее. «Попробовали с @vshirokov провести #онлайн съемку через #Facetime 📱Вывод- можно практически всё делать не выходя из дома😅Кстати, одну из моих самых первых фотосессий 21 год назад делал именно Владимир Широков 📸 Ещё через 21 год, думаю, сможем сделать съемку уже по телепортации или телепатически😆 листайте», — написала она.