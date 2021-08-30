Выпустил пар: сын Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске в щепки разнес комнату битой
Парень с полной ответственностью подошел к делу, когда его запустили в специальную комнату, предназначенную для выпускания пара. Он с легкостью начал крушить все вокруг: посуду, мебель, предметы интерьера. Когда ребенку разрешают сделать то, что он мечтает воплотить в своей детской комнате ежедневно, дважды его просить не придется.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @dmitryshepelev
Перед публикацией в Instagram, для добавления экспрессии, папа, снимающий ролик, наложил рок-музыку. Получилось очень забавно — подписчики остались в восторге.
Помимо развлечений, у 8-летнего Платона много вполне взрослых задач: учеба и спорт. Звездный отец с большой гордостью делился первыми большими достижениями мальчика — и показал кубок по теннису. Дмитрий признался, что очень волнительно было для него, наблюдать за игрой сына, но он ни на секунду не усомнился в победе своего чемпиона.
Что уж говорить, если даже развлечения для детей, Дмитрий и его супруга, стараются придумывать развивающие. Так на прошедшем дне рождения Платона не было привычных аниматоров и шумных конкурсов. Родители именинника выбрали увлекательный театрализованный квест. Платон и его друзья остались в восторге.
Фото и видео: Instagram
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