Выпустил пар: сын Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске в щепки разнес комнату битой

Помимо развлечений, у 8-летнего Платона много вполне взрослых задач: учеба и спорт. Звездный отец с большой гордостью делился первыми большими достижениями мальчика — и показал кубок по теннису. Дмитрий признался, что очень волнительно было для него, наблюдать за игрой сына, но он ни на секунду не усомнился в победе своего чемпиона.

Что уж говорить, если даже развлечения для детей, Дмитрий и его супруга, стараются придумывать развивающие. Так на прошедшем дне рождения Платона не было привычных аниматоров и шумных конкурсов. Родители именинника выбрали увлекательный театрализованный квест. Платон и его друзья остались в восторге.