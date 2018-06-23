Выпускные балы 23-24 июня и не только: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Екатерина Стриженова и Лолита поздравили своих дочерей с выпускными.
А Альбина Джанабаева, Алсу и Жасмин пока не провожают своих чад во взрослую жизнь — зато певицы выступили на выпускных балах вчерашних школьников.
И снова сегодня поздравляли выпускников, на этот раз месте с Муз ТВ @muztv в Кремле ☺ С такой теплотой и ностальгией вспоминаю собственный школьный выпускной, как мы с подружками целыми месяцами шили и выбирали платья, продумывали прически, как танцевали в спортзале школы ночь напролет и каким свежим и полным надежд показался рассвет на следующее утро... 😌 Достойной и интересной дороги во взрослую жизнь хочу пожелать всем тем, кто закончил школу в этом году! Пусть все у вас получится! 🎉 #Жасмин #Выпускноймузтв #Выпускной #Музтв
Молодая мама Светлана Лобода поделилась ярким летним селфи. Пример с нее взяла супермодель Наталья Водянова, выложившая снимок, сделанный по дороге на показ Dior.
Лариса Гузеева с дочерью Ольгой побывали на свадьбе друзей.
Наталья Штурм удивила очень скромным купальником. А Ольга Серябкина, напротив, продемонстрировала весьма сексуальный образ в леопардовом бикини.
Рассказывайте, как вчера прошло?) Выпускной - кайф? И кстати, когда у всех начинаются вступительные экзы? Хочу сказать, что у нас сейчас тоже степень загруженности - over 1000%. Начинаю путаться во времени, потому что сегодня ночью мы вновь✈️ Но на самом деле все очень круто... я обожаю видеть вас на наших концертах. Это и есть любовь 💖 уже жду нашей встречи в Турции ... #molly
Тимати играючи научил маленькую дочь Алису кататься на велосипеде.