Выпишут не скоро: князь Альбер II прокомментировал состояние Шарлен

Несколько недель назад появилась информация о том, что Шарлен находится в закрытой психиатрической клинике в Швейцарии и ее лечение обходится семье в крупную сумму. Что именно произошло с княгиней, никто не знал.

И вот ее супруг вышел на связь. Он заявил, что лечь в клинику было личным решением принцессы. «Она хотела этого, потому что знала, что для нее лучше всего будет отдохнуть и пройти настоящее медицинское лечение», — заявил князь Альбер изданию PEOPLE.

Причину госпитализации он называть не стал, однако отметил — несмотря на то что ей стало уже гораздо лучше, дата выписки на данный момент остается неизвестной. На лечение Шарлен может потребоваться еще несколько месяцев.

Из-за пребывания в лечебнице она не смогла посетить день рождения детей-близнецов, также вынуждена будет пропустить празднование Рождества и Нового года.

Это далеко не первая проблема, с которой княгиня столкнулась за этот год. Сначала она сбежала от супруга и детей по неизвестной причине, потом серьезно заболела, из-за чего ей не разрешили вернуться домой, и вот теперь очередной недуг вынудил ее отправиться на лечение.