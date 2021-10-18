Вымогавшая у Тарзана 2 млн рублей мошенница получила 5 лет лишения свободы
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: @tarzan___official/Instagram
В октябре прошло года Сергей Глушко обратился в полицию, сообщив о том, что ему поступают угрозы со стороны мошенников. В переписке преступники угрожали артисту, что передадут в СМИ видео интимного характера с его участием, если не получат взамен 2 млн рублей.
Мошенницей оказалась 46-летняя Антонина Саввидис, которую полиция задержала в столичном ресторане «Топчан» в момент якобы передачи денег. На следующий день была найдена еще одна соучастница преступления 21-летняя Екатерина Колесниченко.
Сегодня Антонине был предъявлен срок заключения под стражу. «Приговором Таганского суда от 18.10.2021 года Саввидас А.В. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ и ей назначено наказание в виде лишения свободы с применением ст. 64 УК РФ сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщил пресс-секретарь Таганского районного суда Москвы «РЕН-ТВ».
Фото и видео: Instagram, Global Look Press