Вымогавшая у Тарзана 2 млн рублей мошенница получила 5 лет лишения свободы

Мошенницей оказалась 46-летняя Антонина Саввидис, которую полиция задержала в столичном ресторане «Топчан» в момент якобы передачи денег. На следующий день была найдена еще одна соучастница преступления 21-летняя Екатерина Колесниченко.

Сегодня Антонине был предъявлен срок заключения под стражу. «Приговором Таганского суда от 18.10.2021 года Саввидас А.В. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ и ей назначено наказание в виде лишения свободы с применением ст. 64 УК РФ сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщил пресс-секретарь Таганского районного суда Москвы «РЕН-ТВ».