«Вылитая Лера Кудрявцева»: фанаты раскритиковали Цыганову за пластику

В последнее время исполнительница Вика Цыганова переключилась на развитие собственного бренда одежды в «народном» стиле. Она активно участвует в модных показах и хвастается роскошными нарядами, без которых, по ее словам, просто уже не сможет жить.

В своем микроблоге певица с удовольствием делится актуальными образами, которые, к слову, не всегда приводят в восторг почитателей ее творчества. Вот и в этот раз Цыганова опубликовала в своих соцсетях видео, где она демонстрировала страсть к тяжелому люксу, тем самым лишь разочаровав своих фанатов.