«Вылитая Лера Кудрявцева»: фанаты раскритиковали Цыганову за пластику
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
В последнее время исполнительница Вика Цыганова переключилась на развитие собственного бренда одежды в «народном» стиле. Она активно участвует в модных показах и хвастается роскошными нарядами, без которых, по ее словам, просто уже не сможет жить.
В своем микроблоге певица с удовольствием делится актуальными образами, которые, к слову, не всегда приводят в восторг почитателей ее творчества. Вот и в этот раз Цыганова опубликовала в своих соцсетях видео, где она демонстрировала страсть к тяжелому люксу, тем самым лишь разочаровав своих фанатов.
Фото: соцсети
На видео певица дополнила свой повседневный образ очками от французского модного дома Louis Vuitton и шейным платком от Hermes. «Красиво, весело, задорно. Как всегда, как мы любим. Потому что это - русский стиль», — кокетливо пояснила Цыганова и нарвалась на критику подписчиков.
«Там еще и ботокс европейский», «Боже, какие вульгарные губищи», «Теперь вылитая Лера Кудрявцева», «Главное очками лицо прикрыть, дабы не было видно перебор с пластикой», «Очень некрасивый пустоцвет эта Викуся», — не сдержали свои эмоции раздосадованные фолловеры знаменитости. Они посчитали, что звезде, как истинной патриотке, следовало быть более сдержанной и хотя бы на время отказаться от западных брендов и роскоши.
Фото: Global Look Press