«Вылитая Анна Каренина»: Юлия Такшина появилась в шикарном винтажном образе со шляпкой

Юлия Такшина покорила поклонников винтажным образом – актриса появилась в образе Анны Карениной. Для какого проекта подобран образ, пока не уточняется, однако на фотографии актриса читает сценарий.

«Доброе утро, дорогие мои!!! Чтение дает человеку возможность ухода от реальности, поскольку, открыв книгу, я погружаюсь в нее без остатка. Хочу начать новую неделю с интересной книги!!!», – подписала фотографию Юлия.

Подписчики решили, что Такшина просто создана для той эпохи:

«Это же про вас Блок «Незнакомку» писал.: «И шляпа с траурными перьями и в кольцах узкая рука..»», «Мне кажется, если бы в России экранизировали Скарлетт, то смогли бы подробно раскрыть сюжет, а Вас, Юлия Евгеньевна, хотелось бы видеть в роли Скарлетт О'Хара», «Вы такая красавица!», «Доброе утро! Юля, Вам очень к лицу этот образ», «Это кадр из сериала « Анна - детективъ»?», «Мадам, позвольте поцеловать Вашу ручку», «Вы же вылитая Анна Каренина! Я люблю эту книгу!», «Образ супер», «Юлия, вы великолепны, вам идёт это платье и шляпка!!!», «Юля, вы такая красавица, глаз не оторвать!», «Прекрасная незнакомка! Любуюсь и восхищаюсь!».