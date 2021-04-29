Выйти замуж за принца: 10 красивых королевских свадеб

Старший сын Елизаветы II и герцога Эдинбургского принц Чарльз в молодости был сердцеедом, встречаясь с многими девушками. Но под венец он пошел с 20-летней Дианой Спенсер, хотя до этого встречался с ее старшей сестрой Сарой.

Венчание состоялось в соборе Святого Павла. Трансляция шла по всему миру, а на торжество прибыли 3500 гостей. Диана была в пышном платье, длина шлейфа которого в 7,6 метра побила все рекорды. Долгое время свадьбу Дианы и Чарльза называли самой красивой.

К сожалению, их брак продлился всего 15 лет. Через год после развода Диана погибла в ДТП. Несколько лет спустя Чарльз женился на женщине, которую любил всю жизнь, — Камилле Паркер Боулз.

Принц Виллем-Александр и Максима Соррегьета Черрути

2 февраля 2002 года