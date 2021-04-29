Выйти замуж за принца: 10 красивых королевских свадеб
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Фото: d75/ Global Look press
Принц Уильям и Кейт Миддлтон
29 апреля 2011 года
Свадьба внука Елизаветы II и сына принцессы Дианы — принца Уильяма и Кейт Миддлтон — привлекла внимание всего мира. Церемонию в прямом эфире транслировали ведущие телеканалы, а на улицах Лондона молодоженов привествовали миллионы людей. Многие приехали в столицу Великобритании специально, чтобы увидеть жениха с невестой и заранее занимали места по маршруту следования кортежа.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон до свадьбы были знакомы 10 лет, они со студенчества дружили, а после встречались. Сейчас супруги растят троих детей — Джорджа, Шарлотту и Луи.
Елизавета II сразу одобрила выбор внука, который в будщем вполне вероятно станет королем. А на 8-ю годовщину свадьбы королева произвела Кейт в Дамы, в знак отличия ее приверженности монархии и семье.
Фото: Getty Images
Принц Чарльз и Диана Спенсер
29 июля 1981 года
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Фото: East News
Старший сын Елизаветы II и герцога Эдинбургского принц Чарльз в молодости был сердцеедом, встречаясь с многими девушками. Но под венец он пошел с 20-летней Дианой Спенсер, хотя до этого встречался с ее старшей сестрой Сарой.
Венчание состоялось в соборе Святого Павла. Трансляция шла по всему миру, а на торжество прибыли 3500 гостей. Диана была в пышном платье, длина шлейфа которого в 7,6 метра побила все рекорды. Долгое время свадьбу Дианы и Чарльза называли самой красивой.
К сожалению, их брак продлился всего 15 лет. Через год после развода Диана погибла в ДТП. Несколько лет спустя Чарльз женился на женщине, которую любил всю жизнь, — Камилле Паркер Боулз.
Принц Виллем-Александр и Максима Соррегьета Черрути
2 февраля 2002 года
Фото: Getty Images
После знакомства с будущим мужем аргентинка Максима Соррегьета Черрути долгое время думала, что Виллем-Александр шутит, что он наследный принц Нидерландов. Их союз долгое время не одобряли из-за отца Максимы, служившего министром сельского хозяйства у аргентинского диктатора Виделы. В итоге парламент Нидерландов постановил: свадьбу разрешить, но запретить отцу невесты, а зтем и жены посещать все королевские мероприятия, свадьбу дочери тоже.
Венчание Виллема-Александры и Максимы было и помпезным, и душевным одновременно. В старинной церкви Ниьве Керк собрались две тысячи человек, снаружи ко всему прислушивалось еще большее количество людей. Главным украшением Максимы в день садьбы была улыбка и светящиеся счастьем влюбленные глаза. Таким же влюбленным взглядом она до сих пор, 19 лет спустя после венчания, смотрит на мужа — теперь уже короля Нидерландов.
Принц Гарри и Меган Маркл
19 мая 2018 года
Фото: East News
Разведенная актриса и модель, да к тому же и мулатка. Такой стала избранница младшего сына Дианы и Чарльза Гарри. Свадьба принйца и красавицы американки состоялась, несмотря на все возможные предрассудки недоброделателей. Впрочем, Гарри не зависел от чужого мнения, а делал все по велению сердца.
Венчались герцог и герцогиня Сассекские в часовне Св. Георгия, утопающем в цветах. Праздник получился не таким грандиозным, как у Уильяма и Кейт, но более теплым и даже домашним несмотря на огромное количество гостей.
Однако несколько лет спустя, Меган и Гари, устав от общественного внимания и давления, прихватив маленького сына Арчи, сбежали из Великобритании в США, где теперь живут независимо от королевской семьи и ее денег.
Альбер II и Шарлен Уиттсток
1 июля 2011 года
Князь Монако Альбер II, несмотря на наличие внебрачных детей от разных матерей, долгое время оставался холотяком. О помолвке он объявил в 2010 году. Избранницей Альбера стала красавица учительница и бывшая пловчиха Шарлен Уитсттсток.
Свадьба проходила во дворе замка, украшенного цветами. На небольшой площади разместились и жених с невестой, и оркестр и тысяча гостей. Праздник длился два дня: в первый состоялась гражданская церемония, во второй — венчание.
Фото: Getty Images
Незадолго до свадьбы пресса писала, что невеста сбежала буквально из-под венца. Шарлен исчезла, и Двор Монако был в шоке. Но вскоре беглянку обнаружил и вернули к жениху.
Свадебная церемония князя и экс-спортсменки была народной: жених с невестой организовали на главной площади Монако фуршет, на который пригласили несколько тысяч подданных.
На свадьбу съехались представители королевских дворов со всего мира.
Кронпринц Фредерик и Мэри Дональдсон
14 мая 2004 года
Фото: Getty Images
Избранницей наследного принца Дании Фредерика стала иностранка. В мае 2004 года состоялась свадьба принца и австралийки Мэри Элизабет Дональдсон, получевшей титул Ее Королевского Высочества кронпринцессы Мэри Датской. Венчание состоялось в Соборе Копенгагена, а свадебные торжества — во дворце Фреденсборг.
До знакомства с Мэри Фредерик вел разгульный образ жизни и жениться не собирался. Но встреча с Мэри изменила его жизненные планы — наследник датского престола влюбился, как говорится, по уши.
Сейчас экс-повеса Фредерик примерный семьянин и отец четверых детей.
Князь Ренье III и Грейс Келли
18 апреля 1956 года
Фото: East News
Их история была похожа на сказку: он князь Монако, она голливудская актриса. Ради любимого Ренье и замужества Грейс Келли оставила карьеру в кино, но «Оскар» она получить все же успела за год до свадьбы (за фильм «Деревенская девушка»).
Венчание Ренье и Грейс стало не только романтическим, но и стратегическим мероприятием. После войны в маленьком княжестве совсем не было денег на пышные гуляния. Но из-за голливудской дивы туда сразу же хлынули потоки туристов. Грейс Келли знала, что у жениха нет денег на свадьбу ее мечты, и все расходы на себя взяда киностудия MGM, с которой она сотрудничала, в обмен на эксклюзивное вещание.
Принц Фелипе и Летисия Ортис Рокасолано
22 мая 2004 года
Фото: Getty Images
Король Испании Филипп VI, а тогда еще принц Фелипе, понакомился с будущей супругой необычно. Они встретились на побережье, где произошло трагическое событие. Летисия Ортис Рокасолано работала журналистом и освещала трагические события. Знакомство произошло быстро, и иска между молодыми людьми пробежала молниеносно.
И неожиданно для всех королевский Дом Испании объявил о помолвке Фелипе и Летисии всего через 11 месяцев после их знакомства. Родители принца и общественность были против брака (многие не понимали, как наследник престола может жениться на разведенной женщине).
Но свадьба все же состоялась. Красивое торжество проходило в Соборе Альмудена, гостями стали представители практически всех королевских семейств мира. Свадьба, по разным оценкам, обошлась в 20-50 млн долларов.
Кронпринцесса Виктория и Даниэль Вестлинг
19 июня 2010 года
Фото: Getty Images
Молодой Виктории часто приписывали множество романов, хотя сама она предпочитала не распространяться о личной жизни. Официально она подтвердила два романа. Первым ее избранником был Даниэль Коллерт, с которым она встречалась много лет.
Весной 2002-го шведская пресса сообщила, что у кронпринцессы роман с «простолюдином», личным тренером по фитнесу Даниэлем Вестлингом. Пара отношения не комментировала, и впервые появилась перед камерами лишь год спустя.
Свадьба состоялась лишь через 8 лет после начала романа Виктории и Даниэля и совпала с 34-й годовщиной свадьбы родителей принцессы. На торжество в Стокгольмском соборе прибыли 1200 гостей. Свадебный банкет прошел в королевском дворце.
После свадьбы популярность Виктории заметно выросла: 70% шведов рады, что она в будущем станет королевой.
Кронпринц Хокон и Метте-Марит Тьессем Хейби
25 августа 2001 года
Фото: Getty Images
Будущий король Норвегии Хокон и его избранница Метте-Марит познакомились в 1999 году на рок-фестивале. Уже через год стало известно, что влюбленные живут вместе. Этот факт вывел из себя короля Норвегии Харальда. Мать Хокона сама из «простых», но она и ее будущий супруг таких вольностей себе в свое время не позволяли и не понимали. К тому же у избранницы Хокона был сын от прошлых отношений.
Для любимой Метте-Марит и ее малыша Мариуса Хокон снял квартиру и не обращал внимания на пересуды.
В 2000-м пара объявила о помолвке, а через год поженились в Кафедральном Соборе Осло. СтолицуНорвегии в честь праздника украсили флагами и плакатами, а новобрачных встречали тысячи граждан.
К алтарю невеста шла не с отцом, а сразу с будущим мужем, а ее сын выполнял роль пажа. Церемония прошла в теплой атмосфере, счастливая невеста еле сдерживала слезы счастья.
Сейчас в семье принца Хокона и Метте-Марит растут трое детей: общие сын и дочь и Мариус, которого будущий король усыновил.
Фото и видео: Getty Images, East News, I-Images, d75/ Global Look press
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