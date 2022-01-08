Выглядят ровесниками: Мадонна отдохнула в компании своего 27-летнего бойфренда

Напомним, что в конце 2019 года знаменитая исполнительница рассекретила свой роман с 27-летним танцором Ахламаликом Уильямсом, который работает в ее труппе и сопровождает свою избранницу во время гастролей. Несмотря на то, что скептики до сих пор не верят в искренность чувств Мадонны и Уильямса из-за большой разницы в возрасте, на снимках из альпийского шале певица и танцор выглядят вполне счастливыми и влюбленными. А судя по остальным снимкам из этой же серии, с каждым годом звезда становится все прекраснее и эффектнее (некоторые поклонники сошлись во мнении, что она выглядит практически ровесницей своей дочери и своего молодого человека, что вполне возможно благодаря грамотному макияжу, активным бьюти-процедурам и актуальным образам).