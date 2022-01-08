Выглядят ровесниками: Мадонна отдохнула в компании своего 27-летнего бойфренда

Выглядят ровесниками: Мадонна отдохнула в компании своего 27-летнего бойфрендаИсполнительница даже во время отпуска выглядит сногсшибательно.
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: instagram.com/madonna/
Пока выдалась свободная минутка, звезды устроили себе небольшие каникулы, расслабились и вдоволь насладились общением с родными и близкими. Так, например, 63-летняя Мадонна провела рождественские праздники в швейцарских Альпах, мастерски катаясь по склонам в окружении живописных зимних пейзажей. Видимо, отдых ее настолько впечатлил, что она решила порадовать поклонников новыми снимками, словно в доказательство того, что времени даром она не теряет. Особое внимание подписчиков привлекли фото Мадонны с молодым возлюбленным. Преданные фанаты отметили, что на фото парочка выглядит вполне гармонично, вне зависимости от того, что поп-дива намного старше своего очередного ухажера. Компанию счастливым возлюбленным на горнолыжном курорте составили дети певицы.
Фото: instagram.com/madonna/
Напомним, что в конце 2019 года знаменитая исполнительница рассекретила свой роман с 27-летним танцором Ахламаликом Уильямсом, который работает в ее труппе и сопровождает свою избранницу во время гастролей. Несмотря на то, что скептики до сих пор не верят в искренность чувств Мадонны и Уильямса из-за большой разницы в возрасте, на снимках из альпийского шале певица и танцор выглядят вполне счастливыми и влюбленными. А судя по остальным снимкам из этой же серии, с каждым годом звезда становится все прекраснее и эффектнее (некоторые поклонники сошлись во мнении, что она выглядит практически ровесницей своей дочери и своего молодого человека, что вполне возможно благодаря грамотному макияжу, активным бьюти-процедурам и актуальным образам).
Фото: Instagram; Global Look press