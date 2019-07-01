«Выглядите как тинейджеры»: в Сети обсуждают новое фото Наташи Королевой и Тарзана

На днях Наташа Королева жаловалась в Instagram, что «нажрала складочку» на боку, а в эфире популярной программы певица рассказала, что муж следит за ее фигурой и буквально отбирает любимую еду. Но, очевидно, что старания Сергея не проходят зря: в 46 лет певица выглядит шикарно, и многие подписчики отмечают, что фигуре Наташи могут многие позавидовать.

А вам нравиться пара Королевой и Глушко?