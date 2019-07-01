«Выглядите как тинейджеры»: в Сети обсуждают новое фото Наташи Королевой и Тарзана

Наташа Королева с мужем Сергеем Глушко улетела отдыхать в Европу. Супруги наслаждаются отпуском и друг другом. Они много фотографируются и делятся снимками с подписчиками.
Новое фото звездной пары вызвало восторг поклонников. Наташа поставила под фотографией хэштеги: #амстердам, #наташакоролева, #тарзан, #love.
Фото: Instagram
«Вот эта парочка,по истине счастливая,позитивная,красивая и восхитительная! Счастья вам и здоровья,много и всегда!»,
«Выглядите как два тинейджера!!! Счастливые и красивые!»,
«Лучшая пара во Вселенной!»,
«Классные нет слов!!!», - похвалили артистов подписчики (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).
На днях Наташа Королева жаловалась в Instagram, что «нажрала складочку» на боку, а в эфире популярной программы певица рассказала, что муж следит за ее фигурой и буквально отбирает любимую еду. Но, очевидно, что старания Сергея не проходят зря: в 46 лет певица выглядит шикарно, и многие подписчики отмечают, что фигуре Наташи могут многие позавидовать.
А вам нравиться пара Королевой и Глушко?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
Видео: Instagram
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