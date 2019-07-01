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«Выглядите как тинейджеры»: в Сети обсуждают новое фото Наташи Королевой и Тарзана

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Наташа Королева в Праге

Фото: Instagram
Артисты проводят отпуск в Европе.

Наташа Королева с мужем Сергеем Глушко улетела отдыхать в Европу. Супруги наслаждаются отпуском и друг другом. Они много фотографируются и делятся снимками с подписчиками.

Новое фото звездной пары вызвало восторг поклонников. Наташа поставила под фотографией хэштеги: #амстердам, #наташакоролева, #тарзан, #love.

Наташа Королева и Сергей Глушков Амстердаме

Фото: Instagram

«Вот эта парочка,по истине счастливая,позитивная,красивая и восхитительная! Счастья вам и здоровья,много и всегда!»,

«Выглядите как два тинейджера!!! Счастливые и красивые!»,

«Лучшая пара во Вселенной!»,

«Классные нет слов!!!», - похвалили артистов подписчики (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

Наташа Королева на пляже

На днях Наташа Королева жаловалась в Instagram, что «нажрала складочку» на боку, а в эфире популярной программы певица рассказала, что муж следит за ее фигурой и буквально отбирает любимую еду. Но, очевидно, что старания Сергея не проходят зря: в 46 лет певица выглядит шикарно, и многие подписчики отмечают, что фигуре Наташи могут многие позавидовать.

А вам нравиться пара Королевой и Глушко?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

Видео: Instagram

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