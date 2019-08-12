«Выглядит вульгарно»: поклонники раскритиковали Настю Каменских за смелый наряд

Подписчики вновь похвалили Вайкуле за стиль и юмор, а вот ее подруге Насте досталась немало критики. Поклонникам не понравилось то, как выглядит 32-летняя певица. По мнению фанатов, Настя оделась неподобающе вульгарно.

«Вместо Насти, можно две Лаймы? Как можно так уметь вульгарно одеваться»,

«Как можно себя так не любить? Настя одета вульгарно... впрочем как обычно»,

«Каменских хочет быть в тренде, но все напрасно!!!! Лайма обалденная, стильная, юная, умная и веселая!!!»,

«У каменских наряд для панели. Как европейская икона стиля оказалась рядом с такой вульгарщиной ?», - похвалили в комментариях одну певицу и обругали другую (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

А вам нравится, как выглядит Лайма и Настя?