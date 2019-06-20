«Выглядит потрепанным»: поклонников удивил вид Венсана Касселя на фото с молодой женой

Два месяца назад 52-летний Венсан Кассель стал отцом в третий раз. Дочь Амазони ему родила 22-летняя модель Тина Кунаки. Малышку родители пока никому не показывают, а свои фото публикуют регулярно.
Новый снимок с мужем Тина Кунаки разместила у себя в Instagram. При этом фото она подписала с юмором, изобразив мужа смайликом с выпученными глазами.
Поклонники актера и модели разделились на два лагеря. Первые писали, что Тина и Венсан – их любимая пара и они всегда прекрасно выглядят. Другие написали, что Венсан выглядит странно, как бездомный.
«Дедушка и его маленькая внучка?»,
«Люблю вас обоих. Классное фото!»,
«Он так выглядит, как будто у него катаракта»,
«Он бездомный?», - написали фолловеры.
Кстати, многие из подписчиков хотели знать, когда родители уже покажут маленькую Амазони. Но ответа не получили.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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