«Выглядит потрепанным»: поклонников удивил вид Венсана Касселя на фото с молодой женой

Два месяца назад 52-летний Венсан Кассель стал отцом в третий раз. Дочь Амазони ему родила 22-летняя модель Тина Кунаки. Малышку родители пока никому не показывают, а свои фото публикуют регулярно.

Новый снимок с мужем Тина Кунаки разместила у себя в Instagram. При этом фото она подписала с юмором, изобразив мужа смайликом с выпученными глазами.