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«Выглядит потрепанным»: поклонников удивил вид Венсана Касселя на фото с молодой женой

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Венсан старше Тины на 30 лет

Фото: Instagram
Тина Кунаки разместила снимок в социальных сетях.

Два месяца назад 52-летний Венсан Кассель стал отцом в третий раз. Дочь Амазони ему родила 22-летняя модель Тина Кунаки. Малышку родители пока никому не показывают, а свои фото публикуют регулярно.

Новый снимок с мужем Тина Кунаки разместила у себя в Instagram. При этом фото она подписала с юмором, изобразив мужа смайликом с выпученными глазами.

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YOU🤪

Публикация от tina kunakey (@tinakunakey)

Поклонники актера и модели разделились на два лагеря. Первые писали, что Тина и Венсан – их любимая пара и они всегда прекрасно выглядят. Другие написали, что Венсан выглядит странно, как бездомный.

Тина и Венсан

«Дедушка и его маленькая внучка?»,

«Люблю вас обоих. Классное фото!»,

«Он так выглядит, как будто у него катаракта»,

«Он бездомный?», - написали фолловеры.

Тина и Венсан под водой

Кстати, многие из подписчиков хотели знать, когда родители уже покажут маленькую Амазони. Но ответа не получили.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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