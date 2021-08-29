«Выглядит на 30 лет моложе!» Дочь Заворотнюк показала 78-летнюю маму актрисы

«Бабуля, мой Валечек, я тебя люблю больше жизни, пообещай мне, что ты будешь жить вечно! Я желаю тебе огромнейшего и самого-самого-самого крепкого здоровья и сил! Ты моя путеводная звезда и часть моей души, обнимаю тебя, всегда буду рядом с тобой», — поздравила родственницу Анна Заворотнюк.