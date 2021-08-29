«Выглядит на 30 лет моложе!» Дочь Заворотнюк показала 78-летнюю маму актрисы
Мама звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк Валентина Заворотнюк отметила 78-летие. В честь этого события совместным фото с ней поделилась ее внучка. Однако выложенные Анной Заворотнюк снимки немало удивили ее подписчиков: виновница торжества на них не выглядела женщиной, разменявшей восьмой десяток.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
«Бабуля, мой Валечек, я тебя люблю больше жизни, пообещай мне, что ты будешь жить вечно! Я желаю тебе огромнейшего и самого-самого-самого крепкого здоровья и сил! Ты моя путеводная звезда и часть моей души, обнимаю тебя, всегда буду рядом с тобой», — поздравила родственницу Анна Заворотнюк.
«Выглядит на 30 лет моложе!», «Ого, какая молодая бабушка», «Роскошно выглядите», «Именинница не выглядит на свой возраст», — удивились пользователи.
Мама Анастасии Заворотнюк, как и дочь, является актрисой. Она окончила ГИТИС и приняла приглашение Астраханского ТЮЗа. На сцене этого театра она играла много лет, имеет народной артистки РФ.
Фото и видео: Instagram
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