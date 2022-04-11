Выбывшая из шоу «Маска» Ирина Понаровская рассекретила смысл своего костюма

По словам Ирины, ей было очень дискомфортно находиться внутри громоздкого костюма. «Пончик оказался тяжелый. Первый раз, когда его на меня надели, у меня началась паника, бросало то в жар, то в холод. При этом я не страдаю клаустрофобией. Внутри маски был установлен вентилятор, но он не сильно спасал. Минимальный обзор у меня был через окошко из желтого пластика, которое находилось на месте рта. В общем, ощущения не из приятных. Но профессия делает свое дело. У меня есть правило: надо, должна, хочу и буду! И все!», — поделилась исполнительница.

Несмотря на все трудности, Понаровская осталась довольна своим участием в проекте. «Я совершенно точно знаю, что еще долго буду жить в этой сказке и всем рассказывать, как здесь было классно», — отметила певица. С особенной благодарностью артистка отзывается о съемочной группе и помощниках, которые работают с участниками за кулисами.