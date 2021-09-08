«Матрица-4» близко: Киану Ривз в роли Нео снова появится на экранах спустя 20 лет

Некоторые детали сюжета уже известны сейчас. У главного героя оригинальной трилогии Нео не останется воспоминаний о его противостоянии с Матрицей и Агентами. Более того, при встрече с Тринити он не узнает даже ее. Однако в его жизни появится человек, способный раскрыть ему правду.

Режиссером картины, так же как и первых частей, выступила Лана Вачовски, которая до этого снимала «Матрицу» вместе со своей сестрой Лилли. Правда, в титрах предыдущих фильмов вы можете увидеть два мужских имени. Тут нет ошибки — легендарные братья Вачовски приняли совместное решение о смене пола еще в 2003 году.