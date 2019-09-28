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Выбор сделан: стали известны имена финалистов шоу «Голос 60+»

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Лев Лещенко

Фото: кадр из программы

Минувшим вечером в эфир вышел новый выпуск популярного телепроекта.

Второй сезон популярного вокального шоу «Голос 60+» в самом разгаре. В минувшую пятницу, 27 сентября, в эфир вышел выпуск, посвященный этапу нокаутов, — зрители узнали имена счастливчиков, кому повезет бороться за победу в финале шоу. По правилам проекта, каждый из наставников подготовил своим участникам новые песни, с которыми они выступили в нокаутах. После выступления всех своих подопечных наставник должен был сделать свой выбор. Право открыть новый соревновательный день досталось Льву Лещенко и его команде. Ольга и Галина Богдановы исполнили «Каникулы любви», Юрий Шифрин лирично спел «Чистые пруды», Ирина Нижегородцева зажгла зал роковой Sweet Dreams, а Андрей Лысаков поддержал градус песней Living Next Door To Alice из репертуара группы Smokie. По решению Льва Валерьяновича в финале проекта примут участие сестры Богдановы и Юрий Шиврин.

Далее эстафетную палочку приняла Пелагея и ее «мужская сборная». Дмитрий Усик спел «Прощайте, скалистые горы», а Михаил Рыжов продолжил военную тему песней «Где же вы теперь, друзья-однополчане». Хит Константина Никольского «Боже, как давно это было» вместе с экс-солистом «ВИА Веселые ребята» Анатолием Алешиным пел весь зал. Леонид Сергиенко завершал этап для команды Пелагеи с украинской песней «Як не хочеш моє серце». Выбор лучших дался наставнице очень тяжело. Не сдерживая слез, Пелагея решила оставить в проекте Михаила Рыжова и Леонида Сергиенко.

Как отметил бессменный ведущий «Голоса» Дмитрий Нагиев, версия для талантов старшего поколения — самая мотивированная программа о здоровье. Бодрые пенсионеры со сцены заряжают энергией и позитивом.

Далее этап нокаутов продолжила Валерия. Дебютантка проекта не выдержала и вышла на сцену во время выступления своего подопечного Олега Слепцова — вместе с ним певица допела «Листья желтые». Александр Шанс подготовил для этого этапа песню Юрия Антонова «Для меня нет тебя прекрасней». Зрителей шоу очаровала 91-летняя Людмила Пахомова, зажигательно исполнившая «Песенку о капитане».

Последним из команды Валерии на сцену вышел Владимир Грицык с песней «Текила-любовь». В финале шоу за победу будут бороться Людмила Пахомова и Владимир Грицык.

Завершала этап нокаутов команда Михаила Боярского. Владимир Лаптев исполнил романс «Над розовым морем», а Елена Гурилева спела старинную испанскую песню «Голубка». Владислав Зуев продолжил этап «Тихой водой» на польском языке, а Игорь Афанасьев поставил финальную точку в этапе бессмертным хитом Шарля Азнавура «Вечная любовь».

«Показательное выступление труппы «Карабасы-барабасы», — заявил о своих подопечных Михаил Сергеевич. Остальные наставники с ним согласились, отметив отличную постановку номеров и актерское мастерство участников. Выбор Боярскому также дался непросто: по его решению в следующий этап прошли Владимир Лаптев и Елена Гурилева.

Уже в следующую пятницу, 4 октября, в эфир выйдет финальный выпуск второго сезона телепроекта «Голос 60+».

Фото: кадры из программы

Видео: YouTube/ Голос / The Voice Russia

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