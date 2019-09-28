Выбор сделан: стали известны имена финалистов шоу «Голос 60+»

«Показательное выступление труппы «Карабасы-барабасы», — заявил о своих подопечных Михаил Сергеевич. Остальные наставники с ним согласились, отметив отличную постановку номеров и актерское мастерство участников. Выбор Боярскому также дался непросто: по его решению в следующий этап прошли Владимир Лаптев и Елена Гурилева.

Уже в следующую пятницу, 4 октября, в эфир выйдет финальный выпуск второго сезона телепроекта «Голос 60+».