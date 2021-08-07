Вячеслав Зайцев признан дееспособным: кутюрье готов вернуться к работе, несмотря на болезнь Паркинсона

После получения карточки инвалида первой группы, модельер увидел заключение «трудоспособен и дееспособен».

Несколько недель уйдет у Вячеслава Зайцева на восстановление. Ему необходимо заниматься спортом, плавать в бассейне, а также посещать логопеда и решить проблемы с зубами. После чего дизайнер планирует вернуться к работе и выпустить новую коллекцию.

Через полтора года кутюрье исполнится 85 лет, но уже сейчас его близкие начинают подготовку к торжеству. «Буквально вчера обсуждали его предстоящий юбилей. До 85-летия еще полтора года, но мы уже начинаем подготовку», — добавил Николай.