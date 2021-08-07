Вячеслав Зайцев признан дееспособным: кутюрье готов вернуться к работе, несмотря на болезнь Паркинсона
Благодаря поддержке Первого канала, Зайцев смог лечь на обследование в Российский институт мозга несколько месяцев назад. Но позже выяснилось, что восстановление не по карману модельеру. Стоимость реабилитации около 25 тысяч рублей в сутки.
Чтобы получать льготы на лечение, Вячеславу необходимо оформить инвалидность.
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
«Тогда я связался с Департаментом социальной защиты Правительства Москвы и уже через три дня получил ответ, что они готовы взять все расходы на себя. Но для этого Вячеславу Михайловичу нужно было пройти медицинский осмотр и отправить документы на оформление инвалидности, положенной ему по закону» — рассказал бывший директор «Дома моды» Николай Головин «KP.RU».
После получения карточки инвалида первой группы, модельер увидел заключение «трудоспособен и дееспособен».
Несколько недель уйдет у Вячеслава Зайцева на восстановление. Ему необходимо заниматься спортом, плавать в бассейне, а также посещать логопеда и решить проблемы с зубами. После чего дизайнер планирует вернуться к работе и выпустить новую коллекцию.
Через полтора года кутюрье исполнится 85 лет, но уже сейчас его близкие начинают подготовку к торжеству. «Буквально вчера обсуждали его предстоящий юбилей. До 85-летия еще полтора года, но мы уже начинаем подготовку», — добавил Николай.
Фото и видео: Global Look Press
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