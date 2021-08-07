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Вячеслав Зайцев признан дееспособным: кутюрье готов вернуться к работе, несмотря на болезнь Паркинсона

На протяжении нескольких лет знаменитый российский модельер борется с серьезным заболеванием. Дизайнер почти не разговаривает и с трудом может передвигаться самостоятельно. Помимо этого, в семье Зайцева постоянно происходят публичные скандалы, которые лишь ухудшают его состояние. Несмотря на это, официально признанный инвалидом кутюрье, считается дееспособным.
Вячеслав Зайцев признан дееспособным: кутюрье готов вернуться к работе, несмотря на болезнь Паркинсона

Благодаря поддержке Первого канала, Зайцев смог лечь на обследование в Российский институт мозга несколько месяцев назад. Но позже выяснилось, что восстановление не по карману модельеру. Стоимость реабилитации около 25 тысяч рублей в сутки.

Чтобы получать льготы на лечение, Вячеславу необходимо оформить инвалидность.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Вячеслав Зайцев

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

«Тогда я связался с Департаментом социальной защиты Правительства Москвы и уже через три дня получил ответ, что они готовы взять все расходы на себя. Но для этого Вячеславу Михайловичу нужно было пройти медицинский осмотр и отправить документы на оформление инвалидности, положенной ему по закону» — рассказал бывший директор «Дома моды» Николай Головин «KP.RU».

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После получения карточки инвалида первой группы, модельер увидел заключение «трудоспособен и дееспособен».

Несколько недель уйдет у Вячеслава Зайцева на восстановление. Ему необходимо заниматься спортом, плавать в бассейне, а также посещать логопеда и решить проблемы с зубами. После чего дизайнер планирует вернуться к работе и выпустить новую коллекцию.

Через полтора года кутюрье исполнится 85 лет, но уже сейчас его близкие начинают подготовку к торжеству. «Буквально вчера обсуждали его предстоящий юбилей. До 85-летия еще полтора года, но мы уже начинаем подготовку», — добавил Николай.

Фото и видео: Global Look Press

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