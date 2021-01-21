Вячеслав Манучаров рассказал, как пережил смерть первой жены: «Ходил с дочкой к психологу»
Фото: www.instagram.com/manucharov/
39-летний Вячеслав Манучаров счастлив во втором браке с американкой русского происхождения по имени Дора. Избранница актера работае в США врачом. Еще до свадьбы они договорились, что не будут афишировать личные отношения.
«Я слишком обжегся во время первого брака», — говорит телеедущий.
В первый раз он женился в 2010 году на студентке Виктории Селиверстовой после двухлетнего романа. У пары родилась дочь Арина. Но брак быстро распался, Виктория и Вячеслав сильно поссорились и девушка не давала отцу видеться с дочкой.
«Мы не общались 6 лет. Но потом Вика сама привезла мне Арину, в мой дом, мою семью», — рассказал Манучаров в интервью womanhit.ru. А через год (в 2017-м) 29-летняя Виктория Селиверстова умерла после инсульта.
«Когда я узнал о смерти Вики, мы шли с Ариной из магазина. Мне позвонили, я выронил пакеты из рук. Самое страшное — это сказать ребенку, что его мамы больше нет, — вспоминает Вячеслав. — Тогда я подумал, что это судьба. Но с дочерью мы долго ходили к психологу».
Сейчас телеведущий живет с тремя детьми — Ариной, Ниной и Даниилом (двоих родила Дора) в России, а супруга — в Америке.
«Раньше Дора могла прилетать к нам на месяц. Но теперь из-за коронавируса ситуация уложнилась. Она врач, у нее высокий пост. Все непросто. Но, как говорят, разлука, словно ветер, задувает слабый огонь любви и разжигает сильный. Наш костер стал еще ярче», — откровенничает Вячеслав Манучаров.
Он признается, что ему непросто было завоевать доверие и любовь старшей дочери, но теперь он и 10-летняя Арина по-настоящему близки. «Я не идеальный отец, у меня нет возможности все время проводить с ними. Но я стараюсь воспитать детей самодотаточными, чтобы им не было скучно наедине с самими собой», — говорит он.
Фото и видео: Instagram Вячеслава Манучарова
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