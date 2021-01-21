Вячеслав Манучаров рассказал, как пережил смерть первой жены: «Ходил с дочкой к психологу»

39-летний Вячеслав Манучаров счастлив во втором браке с американкой русского происхождения по имени Дора. Избранница актера работае в США врачом. Еще до свадьбы они договорились, что не будут афишировать личные отношения.

«Я слишком обжегся во время первого брака», — говорит телеедущий.

В первый раз он женился в 2010 году на студентке Виктории Селиверстовой после двухлетнего романа. У пары родилась дочь Арина. Но брак быстро распался, Виктория и Вячеслав сильно поссорились и девушка не давала отцу видеться с дочкой.

«Мы не общались 6 лет. Но потом Вика сама привезла мне Арину, в мой дом, мою семью», — рассказал Манучаров в интервью womanhit.ru. А через год (в 2017-м) 29-летняя Виктория Селиверстова умерла после инсульта.