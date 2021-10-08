Вячеслав и Екатерина Малафеевы вместе вышли в свет на фоне слухов о разводе
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @malafeeva_ekaterina/Instagram
«Дорогие мои, буду честна с вами. Я взяла перерыв в Instagram, но больше не хочу скрывать правду. Мы со Славой уже неделю не живем вместе. Взяли паузу. Что будет дальше, я не знаю. Это непростое решение для меня, поэтому не закидывайте вопросами. Придет время — поделюсь», — писала Екатерина в своем Instagram.
Фото: @teterinaolga/Instagram
7 октября состоялось открытие нового офиса компании футболиста, которая специализируется на продаже недвижимости и дизайне интерьеров. Супруги появились на мероприятии вместе и весь вечер не отходили друг от друга. Вячеслав и Екатерина выглядели очень счастливыми, как будто новостей о возможном разводе никогда и не было.
Супруга футболиста выбрала для выхода светлое платье и бежевые туфли, а Вячеслав — классический смокинг.
Напомним, что Екатерина и Вячеслав Малафеевы поженились в 2012 году. На тот момент у футболиста уже было двое детей от предыдущего брака, который закончился трагической смертью первой супруги. В отношениях с Екатериной у пары родился сын Алекс, а в 2020 году пара пережила выкидыш. Из-за этого, по словам женщины, и начались проблемы в семье.
Фото и видео: Instagram