Вячеслав и Екатерина Малафеевы вместе вышли в свет на фоне слухов о разводе

7 октября состоялось открытие нового офиса компании футболиста, которая специализируется на продаже недвижимости и дизайне интерьеров. Супруги появились на мероприятии вместе и весь вечер не отходили друг от друга. Вячеслав и Екатерина выглядели очень счастливыми, как будто новостей о возможном разводе никогда и не было.

Супруга футболиста выбрала для выхода светлое платье и бежевые туфли, а Вячеслав — классический смокинг.

Напомним, что Екатерина и Вячеслав Малафеевы поженились в 2012 году. На тот момент у футболиста уже было двое детей от предыдущего брака, который закончился трагической смертью первой супруги. В отношениях с Екатериной у пары родился сын Алекс, а в 2020 году пара пережила выкидыш. Из-за этого, по словам женщины, и начались проблемы в семье.