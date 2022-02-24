Вячеслав Гришечкин рассказал о своем любовном многоугольнике: «Я любил всех женщин, которые любили меня»
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Фото: Pavel Kashaev/ Global Look Press
В новом выпуске программы «Судьба человека» Борис Корчевников пообщался со звездой сериалов Вячеславом Гришечкиным. На счету артиста сотни успешных ролей в кино и любовь миллионов зрителей, но больше всего публику интересуют его отношения с женщинами.
Первой женой Гришечкина стала Мария, костюмер театра, в котором он служил. Свадьба была двойной. Параллельно в тот же день в этом же загсе женился лучший друг актера на своей возлюбленной Анне. Позже жизнь все расставит на свои места и Вячеслав обручится с той, кто давала клятву верности его товарищу. По словам Гришечкина, он любил одновременно двух женщин Марию и Анну. «Я был Казанова. Я любил всех женщин, которые любили меня», — объясняет актер. Вячеслав уверяет, что абсолютно одинаково любил двух женщин, и считает это нормальным: «Живут же в гареме по 20 человек и ничего».
Вячеслав развелся с первой женой спустя 5 лет брака. За годы совместной жизни пара успела обзавестись ребенком. У них родилась дочь Ольга, которую вся семья называет Ляля.
Во второй раз артист женился на Анне, той самой, которая выходила замуж за его лучшего друга. «Аня была 4 года в браке, но потом она ушла от Олега, что подвигло меня сделать такой шаг». Вячеслав признается, что это было лучшим решением в его жизни, хоть и далось оно ему очень тяжело.
Вместе с Анной они прожили 20 счастливых лет, но их разлучила смерть. 5 лет назад супруга Вячеслава ушла из жизни. Актер долго не мог оправиться от этого удара и даже думал о самоубийстве. «У меня были мысли покончить с собой после смерти жены. Я думал, что шагнуть с 14-го этажа не смогу, а повеситься — это просто», — вспоминает Гришечкин. Прошло пять лет после этой трагической истории, и Вячеслав начал новые отношения. Он готовится к третьей свадьбе с молодой избранницей, но по-прежнему считает, что человек моногамен. Не исключено, что скоро в жизни артиста появится еще одна любовь: «Я как кот вокруг мисок со сметной. Из этой лакну, потом из этой лакну. Может, все это и нехорошо, но это некая игра».
Фото: Global Look Press