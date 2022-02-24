Вячеслав Гришечкин рассказал о своем любовном многоугольнике: «Я любил всех женщин, которые любили меня»

Вячеслав развелся с первой женой спустя 5 лет брака. За годы совместной жизни пара успела обзавестись ребенком. У них родилась дочь Ольга, которую вся семья называет Ляля.

Во второй раз артист женился на Анне, той самой, которая выходила замуж за его лучшего друга. «Аня была 4 года в браке, но потом она ушла от Олега, что подвигло меня сделать такой шаг». Вячеслав признается, что это было лучшим решением в его жизни, хоть и далось оно ему очень тяжело.

Вместе с Анной они прожили 20 счастливых лет, но их разлучила смерть. 5 лет назад супруга Вячеслава ушла из жизни. Актер долго не мог оправиться от этого удара и даже думал о самоубийстве. «У меня были мысли покончить с собой после смерти жены. Я думал, что шагнуть с 14-го этажа не смогу, а повеситься — это просто», — вспоминает Гришечкин. Прошло пять лет после этой трагической истории, и Вячеслав начал новые отношения. Он готовится к третьей свадьбе с молодой избранницей, но по-прежнему считает, что человек моногамен. Не исключено, что скоро в жизни артиста появится еще одна любовь: «Я как кот вокруг мисок со сметной. Из этой лакну, потом из этой лакну. Может, все это и нехорошо, но это некая игра».