Вы же взрослая женщина: шутливое видео Анны Семенович в образе учительницы расстроило поклонников

Анна сняла довольно откровенное видео, в котором появилась в очках и строгом, но соблазнительном деловом костюме. Хотя видео шутливое, многие подписчики не оценили.

«Иногда я могу пошалить и могу быть очень строгой», – заявила Семенович в подписи к посту.

В комментариях певице напомнили, что она взрослая женщина, и подписались на нее ради ее творчества. Поклонникам очень нравился проект «Секрет на миллион» с участием певицы, также они напомнили про достижения Анны в фигурном катании.

Однако видео, которые певица часто выкладывает в своем микроблоге, как выяснилось, многим надоели – «ваши кривляния достали», — пишут Семенович.

«После передачи Секрет на миллион я подписалась на вас. Но ..Увы.. ваша кривлянье бесконечное надоело. Взрослая женщина», — отмечают подписчики и обещают отписаться.

Некоторые, однако, забавное видео оценили – поклонники заметили, что форма у Анны по-прежнему отличная, она хорошо выглядит и вообще красотка.