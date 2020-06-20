Total black и золотые акценты: Лобода похвасталась роскошными формами, подчеркнув тонкую талию широким поясом

Светлана Лобода родилась в Украине, в обычной рабочей семье. Девочка с детства питала страсть к музыке и поступила в местную музыкальную школу. У певицы богатый творческий путь. Она успела побывать в составе группы «ВИА ГРА», представить на Евровидении свою родную страну в 2009 году и выпустить много успешных песен уже как сольная исполнительница. Светлана не замужем, но у неё есть две дочери - Евангелина и Тильда.