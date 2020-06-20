Total black и золотые акценты: Лобода похвасталась роскошными формами, подчеркнув тонкую талию широким поясом
Фото: Instagram/ @lobodaofficial
Светлана Лобода настоящий мастер ярких образов. Звезда регулярно радует подписчиков фотографиями в стильных нарядах. Вот и сегодня певица снова решила продемонстрировать себя во всей красе: чёрные брюки, полупрозрачная кофта и броский пояс.
«какая?👱♀️», - интересуется у подписчиков дива.
Поклонники не скупятся на комплименты. Для них ответ очевиден, вне зависимости от образа певицы.
«Вы же уже знаете, что нам лучше не задавать этот вопрос😂❤️ответ всегда один)», «Какая красивая !😍», «Света ты классная😍😋», - восхищаются фанаты.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Светлана Лобода родилась в Украине, в обычной рабочей семье. Девочка с детства питала страсть к музыке и поступила в местную музыкальную школу. У певицы богатый творческий путь. Она успела побывать в составе группы «ВИА ГРА», представить на Евровидении свою родную страну в 2009 году и выпустить много успешных песен уже как сольная исполнительница. Светлана не замужем, но у неё есть две дочери - Евангелина и Тильда.
Фото: Instagram/@lobodaofficial Видео: Instagram/@lobodaofficial
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