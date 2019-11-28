«Вы в этом сезоне еще помолодели»: 69-летняя Надежда Бабкина удивила фанатов фарфоровой кожей и ярким макияжем
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram Надежды Бабкиной
Надежда Бабкина в элегантном образе предстала перед публикой.
«Меняем образцы для Модного Приговора...», — написала она.
«Ого!», «Надежда, вы в этом сезоне еще помолодели и красоты неописуемой. Восторг. Каждый день жду. Какая вы сегодня будете. И еще мудрая», — комментируют поклонники.
Фото и видео: instagram
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