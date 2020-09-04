«Вы с волосами, а она худая»: Иосиф Пригожин удивил фанатов архивным фото с Лолитой Милявской

«Мы и сейчас с тобой даем жару», — откликнулась Лолита Милявская в комментариях.

«Ой вы с волосиками», «Лола красивая, стройная», «Уже и забыли, что у вас была прическа когда-то», «Лолита какая худая здесь, но сейчас она еще красивее стала», «Красавица», «Нет, все-таки волосы не ваш конек», «К Лолочке подкатывал, но там не вышло. Ай, Йося, вот вы и попались», «Клевые такие», «Ух, прикольно, вы тут с волосами, а знаете, вам без них даже красивее», — выразили свое мнение подписчики.

Некоторые фолловеры отметили, что мнение Лолиты об Иосифе не самое лестное, припомнив продюсеру их былые ссоры.

«Мы дружим до сих пор еще как. Иногда ругаемся, но потом миримся, как бывает в семье, всякое бывает», — прокомментировал Пригожин.