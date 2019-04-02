«Вы похожи»: поклонники обсуждают редкое фото Кристины Асмус с отцом

На днях папа Кристины Асмус отпраздновал юбилей.
«Па! Одно из ярчайших воспоминаний детства — когда папа брал меня на работу в книжный магазин, где я с гордостью носила звание "младший помощник продавца"))) Я считала "гимнастические дни" до заветного воскресенья и орудовала календариками и закладками не хуже лямок и магнезии в зале. Папа впитал в меня сумасшедшую выдержку, научил меня преданности делу, научил любить.... 30 марта папе исполнилось 60 лет. Он ходил на концерт “Comedy Club”, где со сцены Гарик поздравил его и папе аплодировал 7-тысячный Крокус! Мы потом часа 3 это обсуждали))) А вчера была самая теплая встреча нашей большой многодетной и многовнукной семьи))), когда наконец собрались абсолюююотно все. С Днем рождения, мой superhero», — рассказала актриса в блоге.
Подписчики посвящают папе теплые слова и отмечают его сходство с дочерью: «Вы похожи! С днем рождения», «Папина копия. Поздравляю! Всех благ», «На папу похожа) счастливая))».
А как кажется вам — похожи?
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram