«Вы похожи»: поклонники обсуждают редкое фото Кристины Асмус с отцом

На днях папа Кристины Асмус отпраздновал юбилей.

«Па! Одно из ярчайших воспоминаний детства — когда папа брал меня на работу в книжный магазин, где я с гордостью носила звание "младший помощник продавца"))) Я считала "гимнастические дни" до заветного воскресенья и орудовала календариками и закладками не хуже лямок и магнезии в зале. Папа впитал в меня сумасшедшую выдержку, научил меня преданности делу, научил любить.... 30 марта папе исполнилось 60 лет. Он ходил на концерт “Comedy Club”, где со сцены Гарик поздравил его и папе аплодировал 7-тысячный Крокус! Мы потом часа 3 это обсуждали))) А вчера была самая теплая встреча нашей большой многодетной и многовнукной семьи))), когда наконец собрались абсолюююотно все. С Днем рождения, мой superhero», — рассказала актриса в блоге.