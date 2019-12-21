«Вы определитесь, где я работаю»: Шнуров эмоционально отреагировал на песню про себя в шоу «Голос»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Кадр из эфира
Совсем немного времени остается до окончания очередного сезона главного вокального телепроекта «Голос». В пятницу, 20 декабря, в прямом эфире Первого канала прошел четвертьфинал, в котором наставники и зрители выбрали тех, кто далее продолжит борьбу за победу. На сцену проекта вышли тройки участников от каждой команды, каждый из них исполнил свою песню. Поскольку в «Голосе» изменились правила голосования, теперь зритель мог отправить не более четырех смс-сообщений в четвертьфинале — по одному за команду наставника. Результаты зрительского голосования суммировались с выбором наставника, и участник, набравший наименьшее количество голосов, покидал проект. Выступления четвертьфиналистов начались с команды Полины Гагариной. Анастасия Маркова исполнила песню «Комета», Алана Чочиева поделилась новым прочтением хита группы А-Мега «Лететь», а Ив Набиев подарил зрителям свою версию песни из репертуара Валерия Меладзе «Красиво».
50% своих голосов Полина отдала Алане, 30% Иву и 20% — Анастасии. Набиев и Чочиева получили наибольшее количество голосов телезрителей – (45,6% и 44,5% соответственно), а оставшиеся 9,9% достались Марковой. Таким образом, проект покинула Анастасия Маркова.
Далее эстафетную палочку приняли «сюткины дети». Элимдар Сейдосманов исполнил неожиданную версию песни Касты «Вокруг шум» — «Послушай, Шнур», которую смиксовал с песней «Ленинграда» — «Менеджер». «При чем здесь в песне про Шнура вот это нагромождение? «Шнур, не кипишуй», потом «Ты работаешь в офисе, ты работаешь в «Голосе». Да вы определитесь, где я работаю, в конце концов!» — эмоционально высказался «адресат», добавив: «Подводя итоги вот этому всему так и хочется сказать, «Ах, Сюткин, ах, да Сюткин сын!».
Лидия Вельтман спела «Загадай» из репертуара Алексея Чумакова, а Арсен Мукенди покорил публику задорным «Увезу тебя я в Тундру». Стоит отметить, что Сергей Шнуров поинтересовался у Валерия Миладовича, зачем в «Тундру» нужно было добавлять строку из песни A-Ha - Take On Me. «Это ж «ты возьми меня с собой»! Мы сначала придумали Take Me On, а потом вспомнили, что у нас есть замечательная «Если ты полюбишь север, не разлюбишь никогда». Этот парень жил в Красноярске, он знает, что такое холода», – ответил наставник.
Элимдар получил 50% от наставника и 38,6% голосов от зрителей, Арсен — 30% от наставника и 47,1% от зрителей, а Лидия покинула проект с 20% голосов от наставника и 14,3% от зрителей.
Для многих стало неожиданным то, что тройку четвертьфиналистов из команды Меладзе составили исключительно мужчины: «Я только сейчас осознала, что Костя выгнал всех женщин», — отметила Полина Гагарина. Даниил Королев добавил фолк в песню группы «Альянс» — «На заре», Нуржигит Субанкулов на мелодию You Can Leave Your Hat On Джо Кокера исполнил «Батарейку» группы «Жуки», а Арсен Бербеков, не изменяя своему стилю, восхитил исполнением Because We Believe Андреа Бочелли. Арсен набрал в сумме 102,5% голосов, Нуржигит — 58,1%, а проект покинул Даниил.
Завершали четвертьфинал участники из команды Сергея Шнурова. Светлана Мамрешева спела «Позови меня» из дебютного альбома Кристины Орбакайте. Антон Токарев подготовил песню из репертуара Дэцла «Слезы». Проникновенное исполнение молодого человека весьма растрогало не только публику, но и строгого наставника.
Завершающим стало выступление Рагды Ханиевой — суперфиналистка второго сезона «Голос.Дети» спела «Выхода нет» группы «Сплин». Антон получил 50% голосов от наставника и 40,3% от зрителей. Рагда получила 46,1% от зрителей и 30% от наставника, а Светлана — 13,6% от зрителей и 20% от наставника. Таким образом, далее прошли Токарев и Ханиева.
Уже в следующую пятницу в прямом эфире пройдет полуфинал восьмого сезона шоу «Голос».
А у вас есть фавориты среди участников этого сезона?
Фото: Instagram, кадры из эфира
Видео: YouTube/Голос/The Voice Russia
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!