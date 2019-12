«Вы определитесь, где я работаю»: Шнуров эмоционально отреагировал на песню про себя в шоу «Голос»

Элимдар получил 50% от наставника и 38,6% голосов от зрителей, Арсен — 30% от наставника и 47,1% от зрителей, а Лидия покинула проект с 20% голосов от наставника и 14,3% от зрителей.

Для многих стало неожиданным то, что тройку четвертьфиналистов из команды Меладзе составили исключительно мужчины: «Я только сейчас осознала, что Костя выгнал всех женщин», — отметила Полина Гагарина. Даниил Королев добавил фолк в песню группы «Альянс» — «На заре», Нуржигит Субанкулов на мелодию You Can Leave Your Hat On Джо Кокера исполнил «Батарейку» группы «Жуки», а Арсен Бербеков, не изменяя своему стилю, восхитил исполнением Because We Believe Андреа Бочелли. Арсен набрал в сумме 102,5% голосов, Нуржигит — 58,1%, а проект покинул Даниил.