«Вы огонь»: поклонники похвалили Светлану Зейналову за юмор и семейное фото из отпуска

Светлана Зейналова с семьей вернулась отдыхать на морское побережье. Телеведущая на несколько дней возвращалась из Турции в холодную и дождливую Москву, но теперь улетела обратно. Светлана рассказала, что она с мужем Дмитрием и старшей дочерью Сашей вернулась к маленькой Веронике. С кем малышка на курорте дожидалась родителей, телеведущая не уточнила.
После возвращения в Турцию Светлана поделилась с подписчиками милой семейной фотографией из бассейна. «Плаваем. Спим. Едим. Ржем. Все, больше ничего не делаем. Ах да, у Сани как всегда дополнительные занятия... но это ее проблемы», - написала она (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).
«Светлана, вы для меня самая лучшая телеведущая, жду всегда с вами новости», «Люблю ваши посты, всегда с тонкой ноткой юмора. Хорошего и загорелого отдыха вам», «Но это ее проблемы, вы огонь Светлана», - отметили подписчики телеведущей.
В конце мая младшей дочери Светланы – Веронике исполнился год. И поездка в Турцию стала первым большим путешествием для малышки.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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