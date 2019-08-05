«Вы огонь»: поклонники похвалили Светлану Зейналову за юмор и семейное фото из отпуска

«Светлана, вы для меня самая лучшая телеведущая, жду всегда с вами новости», «Люблю ваши посты, всегда с тонкой ноткой юмора. Хорошего и загорелого отдыха вам», «Но это ее проблемы, вы огонь Светлана», - отметили подписчики телеведущей.

В конце мая младшей дочери Светланы – Веронике исполнился год. И поездка в Турцию стала первым большим путешествием для малышки.