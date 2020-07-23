«Вы на одно лицо»: Марию Горбань на новом фото перепутали с ее красавицей-матерью

«На одно лицо с мамой», «Какие вы красивые и похожи, как две капли воды», «Сначала думала, Маша посередине. Удивилась, что коротая стрижка. Потом нашла вас справа. Очень похожи, красотки», «Прям все на друг друга похожи», «Как под копирку», «Обалдеть, вы одинаковые», «Трое из ларца», «Мама — огонь», «Вот гены — удивительная вещь», — прокомментировали фолловеры.

Мать Марии Горбань — тоже актриса. Она играла в Ярославском ТЮЗе, а когда Маше было 6 лет, семья переехала в Москву.