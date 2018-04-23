«Вы мужчина или женщина?»: китайские пограничники не смогли определить пол Лолиты Милявской

Жизнь 54-летней Лолиты нельзя назвать скучной и однообразной. На днях с певицей произошел курьезный случай на российско-китайской границе, о котором она поведала подписчикам своего Instagram.

Сотрудник службы пограничного контроля Поднебесной долго изучал паспорт российской артистки, после чего вынужден был обратиться к переводчику. Пограничникам нужно было узнать, является Лолита женщиной или мужчиной. Певица не растерялась и остроумно ответила на вопросы китайцев.