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«Вы мужчина или женщина?»: китайские пограничники не смогли определить пол Лолиты Милявской

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Фото из Instagram Лолиты
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Эпатажная певица рассказала курьезную историю, произошедшую с ней накануне.

Жизнь 54-летней Лолиты нельзя назвать скучной и однообразной. На днях с певицей произошел курьезный случай на российско-китайской границе, о котором она поведала подписчикам своего Instagram.

Сотрудник службы пограничного контроля Поднебесной долго изучал паспорт российской артистки, после чего вынужден был обратиться к переводчику. Пограничникам нужно было узнать, является Лолита женщиной или мужчиной. Певица не растерялась и остроумно ответила на вопросы китайцев.

«Лолита! Ну нельзя же так! А если б их кондрашка хватила?))», «Ну теперь будут знать нашу Лолиту!», «Ох, Лола! Умрешь с Вами, от смеха!», «Насмеялась! Дивлюсь, ну как можно моментально придумать так ответить! Вот во всем талант у человека!», «Прекрасно выглядите, Лолита! Не сомневайтесь, Вы шикарная женщина!», «Лола) Вы Богиня!!!!» — написали подписчики.

Фото: instagram

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