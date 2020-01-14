«Вы красавица»: Ксения Алферова показала идеальную фигуру в элегантном платье

«Странный праздник старый Новый Год, только нам, русским, вернее, советским понятный. Абсолютно алогичный, а потому особенно любимый! Что-то совсем из детства, необъяснимое, но радостное и родное! А в нашей семье это еще и день рождения удивительного человека, деда моего мужа Егора Бероева. Деда звали Леонид Почивалов, он Егора воспитал, много в него важного вложил, многому научил, многое открыл. Веселый был человек, светлая голова. Вспоминаем в этот день Леку, как звали его все, а воспоминания все светлые, потому и день этот радостный! Жил на свете волшебник по имени Лека, родился в старый Новый год, много добра людям принес! Выпьем еще раз за старый и Новый год и за нашего старого и всегда искристого, а значит молодого Леку, живущего в наших сердцах!», — написала Ксения.