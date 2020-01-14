«Вы красавица»: Ксения Алферова показала идеальную фигуру в элегантном платье
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Фото: Instagram
45-летняя Ксения Алферова опубликовала новую фотографию возле праздничной елки. Актриса поздравила своих фолловеров со старым Новым годом и рассказала о своей семье.
«Странный праздник старый Новый Год, только нам, русским, вернее, советским понятный. Абсолютно алогичный, а потому особенно любимый! Что-то совсем из детства, необъяснимое, но радостное и родное! А в нашей семье это еще и день рождения удивительного человека, деда моего мужа Егора Бероева. Деда звали Леонид Почивалов, он Егора воспитал, много в него важного вложил, многому научил, многое открыл. Веселый был человек, светлая голова. Вспоминаем в этот день Леку, как звали его все, а воспоминания все светлые, потому и день этот радостный! Жил на свете волшебник по имени Лека, родился в старый Новый год, много добра людям принес! Выпьем еще раз за старый и Новый год и за нашего старого и всегда искристого, а значит молодого Леку, живущего в наших сердцах!», — написала Ксения.
Поклонники Ксении Алферовой отметили, что она удивительный человек. «Побольше бы таких позитивных артистов», «Как вам идет это платье», «Вы красавица», «Побольше бы таких людей, как вы! Счастья, здоровья вам на долгие годы!», «Как Вам идет эта прическа! Вы как Одри Хепберн», — усыпали актрису комплиментами.
А вам нравится Ксения Алферова?
Фото и видео: Instagram
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