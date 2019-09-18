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«Вы красавцы»: Гарик Сукачев в 35-ю годовщину свадьбы поделился редким фото с женой

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Слайд, который
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Гарик Сукачев

Фото: Instagram

Подписчики артиста и музыканта написали множество комплиментов «молодоженам».

Гарик Сукачев с супругой Ольгой отметили 35-летие со дня свадьбы. В честь знаменательной даты музыкант опубликовал в Instagram редкое фото с любимой женой. На страничке знаменитого мужа Ольга появляется не часто.

Гарик Сукачев с женой на яхте в Нидерландах

«15 сентября отметили 35 лет супружества - лучше выложить поздно, чем никогда», - подписал Гарик душевную фотографию, на которой обнимает жену. Подписчики отметили, что Гарик и Ольга удивительно похожи внешне и созданы друг для друга.

«Так вот она какая, эта героическая женщина!», «Как брат и сестра Счастья Вам!!!!!», «Вы даже похожи с женой друг на друга», «Да не может быть!!! Шикарно выглядите:-):-)молодцы!!! Счастья вам, продолжайте в том же духе!!», «Очень приятная женщина!», «Гарик, это в наше время круто, чуть ли не подвиг. Значит вы созданы друг для друга. Поздравляю!!! Здоровья и успехов!!!», «Вы — самое настоящее доказательство того, что время не властно над настоящей любовью. Тридцать пять лет вместе, и через все эти годы вы сумели пронести свое чувство. Желаем вам здоровья, благополучия, счастья, семейного уюта. Пусть ваши сердца так же нежно и трепетно бьются при взгляде друг на друга. Поздравляем с коралловой свадьбой и, конечно же, кричим "Горько! "», - поздравили в комментариях Гарика и Ольгу (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).

Гарик с дочкой Настей

Гарик Сукачев посвятил своей второй половинке песню «Ольга». У супругов двое детей. 34-летний Александр делает успехи в кинематографе, а 15-летняя Анастасия еще школьница.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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