«Вы красавцы»: Гарик Сукачев в 35-ю годовщину свадьбы поделился редким фото с женой

«Так вот она какая, эта героическая женщина!», «Как брат и сестра Счастья Вам!!!!!», «Вы даже похожи с женой друг на друга», «Да не может быть!!! Шикарно выглядите:-):-)молодцы!!! Счастья вам, продолжайте в том же духе!!», «Очень приятная женщина!», «Гарик, это в наше время круто, чуть ли не подвиг. Значит вы созданы друг для друга. Поздравляю!!! Здоровья и успехов!!!», «Вы — самое настоящее доказательство того, что время не властно над настоящей любовью. Тридцать пять лет вместе, и через все эти годы вы сумели пронести свое чувство. Желаем вам здоровья, благополучия, счастья, семейного уюта. Пусть ваши сердца так же нежно и трепетно бьются при взгляде друг на друга. Поздравляем с коралловой свадьбой и, конечно же, кричим "Горько! "», - поздравили в комментариях Гарика и Ольгу (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).