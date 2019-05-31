«Вы как солнышко»: поклонники оценили нежное фото Аниты Цой с приоткрытым плечом

Анита Цой находится сейчас в Гонконге. Оттуда певица сделала пост с новой фотографией и пожелала подписчикам доброго утра. На снимке Анита позирует в платье, спущенном с плеча. Ее глаза светятся счастьем.
«Доброе утро, любимые! Пусть сбудется все, что мы задумали», - подписала Анита фотографию.
Подписчики отметили, что Анита хорошеет с каждым днем. «Красивая, настроение поднимается, когда смотришь на вас Анита!!»,
«Красавица. Поделитесь секретами»,
«Самая красивая женщина России!!! Вы наша любимица, будьте всегда прекрасной, обожаемой женщиной, востребованной певицей»,
«Анита,обожаю вас!! Искренняя,не пафосная,очень добрая,с красивым сердцем,,и конечно талантливая! И еще землячка,,Ни кого не люблю других с шоубизнеса»,
«Вы как солнышко», - написали ее поклонники (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
Анита в своем микроблоге публикует не только фотографии с профессиональных съемок, но и показывает домашние снимки, где она в простой одежде и без макияжа, показывает фото из путешествий и даже учит подписчиков есть палочками.
А вам нравится Анита?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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