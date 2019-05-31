«Вы как солнышко»: поклонники оценили нежное фото Аниты Цой с приоткрытым плечом

Анита Цой находится сейчас в Гонконге. Оттуда певица сделала пост с новой фотографией и пожелала подписчикам доброго утра. На снимке Анита позирует в платье, спущенном с плеча. Ее глаза светятся счастьем.

«Доброе утро, любимые! Пусть сбудется все, что мы задумали», - подписала Анита фотографию.