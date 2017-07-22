33-летняя певица сменила стрижку

Певица Зара крайне редко экспериментирует со своей внешностью. 33-летняя брюнетка предпочитает длинные волосы, которые чаще всего укладывает легкими волнами либо оставляет прямыми. Однако, несколько последних кадров, выложенных в Instagram исполнительницы, удивили поклонников. Певица заметно укоротила длину волос и обрезала игривую челку. Судя по подписям к снимкам, Зара решилась на такую кардинальную смену имиджа для съемок клипа на песню «Мир вашему дому».

Фолловеры знаменитости отметили, что новый образ очень подходит певице: «Роскошная!», «Зарочка. Как ты мне нравишься в новом образе!!!», «Как же Вам идёт этот образ! Волшебно!!», «Прямо другая совсем стала, завораживающая.», «Вам очень идет эта стрижка». Некоторые пользователи Сети сравнили Зару с Моникой Белуччи и Светланой Лободой.