«Вы идеальные»: жена Александра Овечкина показала милое семейное фото с сыном в костюме эльфа
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Фото: Instagram
Анастасия Овечкина опубликовала в Instagram семейную фотографию, которой поздравила подписчиков и друзей с католическим Рождеством.
На снимке Анастасия позирует в шикарном сверкающем платье с разрезом до бедра, Александр — в темно-синем костюме, а маленького Сережу нарядили в забавный костюм эльфа.
«Вы самая красивая семья», «Как приятно на вас смотреть», «А этот Овечкин и правда ее любит», «Вы идеальные», «Желаем вам много счастья», — написали в комментариях поклонники семьи хоккеиста.
На вопрос, отмечает ли семья Александра и Анастасии рождество в декабре, девушка ответила: «Нет, мы не отмечаем католическое Рождество».
Овечкины живут в США, где Александр играет за клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Там у Александра и Анастасии много друзей, которых они и поздравили семейной фотографией.
Кстати, на днях Овечкины побывали на приеме в резиденции президента США Дональда Трампа, там прошел рождественский ужин, устроенные главой государства с супругой. На встрече Александр Овечкин подарил Трампу форму со своим именем.
А вам нравится семья Овечкиных?
Фото и видео: Instagram
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