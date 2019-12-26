«Вы идеальные»: жена Александра Овечкина показала милое семейное фото с сыном в костюме эльфа

«Вы самая красивая семья», «Как приятно на вас смотреть», «А этот Овечкин и правда ее любит», «Вы идеальные», «Желаем вам много счастья», — написали в комментариях поклонники семьи хоккеиста.

На вопрос, отмечает ли семья Александра и Анастасии рождество в декабре, девушка ответила: «Нет, мы не отмечаем католическое Рождество».

Овечкины живут в США, где Александр играет за клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Там у Александра и Анастасии много друзей, которых они и поздравили семейной фотографией.

Кстати, на днях Овечкины побывали на приеме в резиденции президента США Дональда Трампа, там прошел рождественский ужин, устроенные главой государства с супругой. На встрече Александр Овечкин подарил Трампу форму со своим именем.