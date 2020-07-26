«Вульгарно или стильно?» Поклонники не узнали Жасмин в новом смелом образе
Фото: Instagram/ @jasmin
Поклонники привыкли видеть Жасмин с натуральным естественным макияжем. Певица не очень любит эксперименты со внешностью и гардеробом, но на этот раз решила добавить немного остроты в свой образ. Мнение о своем преображении она тут же захотела узнать у подписчиков в Инстаграм.
«Красная помада и каблуки - две вещи, которые в секунду меняют мировоззрение женщины, делая ее увереннее. С каблуками, правда, не сложилось. Мужчины и девушки, а как вы воспринимаете красную помаду? Это вульгарно или стильно? Вызывающе в любом случае, или зависит от одежды и поведения обладательницы алых губ?» - поинтересовалась у подписчиков певица.
Почти все поклонники в комментариях сошлись во мнении, что главное не переборщить с яркими красками, и тогда любой образ будет смотреться органично и стильно. Судя по восторженным откликам, Жасмин удалось добиться идеального баланса между откровенностью и сдержанностью.
«Мне очень нравится красная помада, в некоторых образах она смотрится очень стильно», «Точно не вульгарно, по мне это очень красиво и со стилем. Мне нравится красный оттенок», «Такая фотография красивая получилась. Вы как всегда потрясающе выглядите, Жасмин», - оставляют комплименты поклонники исполнительницы.
Жасмин - российская певица, которая стала популярна благодаря хитам «Головоломка» и «Перепишу любовь». Существенный вклад в развитие карьеры исполнительницы внес ее первый муж, владелец ресторана «Эльдорадо» Вячеслав Семендуев. Брак супругов закончился скандальным разводом. Жасмин решила прекратить отношения с мужем из за того, что он поднимал на нее руку. Сейчас певица замужем за молдавско-израильским бизнесменом Иланом Шором. От первого брака у звезды есть сын Михаил. Второй муж подарил Жасмин дочь Маргариту.
Фото и видео: Instagram/@jasmin
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