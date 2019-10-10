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Вуаль и прозрачное платье: 52-летняя Николь Кидман в смелом образе появилась на обложке глянца

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Николь Кидман

Фото: Getty Images

Актриса украсила собой журнал Elle.

Американское издание журнала Elle опубликовало сразу несколько обложек ежегодного голливудского номера, посвященного выдающимся актрисам. Одной из них стала Николь Кидман. В проекте также приняли участие Долли Партон, Натали Портман, Минди Калинг, Гвинет Пэлтроу, Скарлетт Йоханссон и другие знаменитости.

Николь Кидман и Робби Уильямс - Something stupid

Если в прошлом году номер «Женщины в Голливуде» снимали на волне движения #metoo, то в этом году актрисы задаются вопросом: «А куда мы теперь движемся?».

Для фотосессии Николько Кидман примерила прозрачное черное платье от Dior с декольте до живота, завершила образ длинная вуаль. «Для меня большая честь участвовать в проекте вместе с другими выдающимися женщинами Голливуда», - написала Николь в Instagram, опубликовав кадры со съемки.

«Великолепная», «Вы такая красивая», «Поздравляю, прекрасная великая женщина», - написали Кидман в комментариях.

Кстати, в статье Николь обмолвилась, что съемочная группа нашумевшего сериала «Большая маленькая ложь», в котором она играет главную роль, раздумывает над созданием третьего сезона. «Конечно, нам бы хотелось снять продолжение. Но дайте нам немного времени подумать», - сказала Николь Кидман.

Фото: Instagram, Getty Images

Видео: Robbie Williams

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