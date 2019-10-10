Вуаль и прозрачное платье: 52-летняя Николь Кидман в смелом образе появилась на обложке глянца

Если в прошлом году номер «Женщины в Голливуде» снимали на волне движения #metoo, то в этом году актрисы задаются вопросом: «А куда мы теперь движемся?».

Для фотосессии Николько Кидман примерила прозрачное черное платье от Dior с декольте до живота, завершила образ длинная вуаль. «Для меня большая честь участвовать в проекте вместе с другими выдающимися женщинами Голливуда», - написала Николь в Instagram, опубликовав кадры со съемки.