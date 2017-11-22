Футболист Павел Погребняк получил неожиданное признание от супруги Марии на свадьбе своего брата.

В эти выходные в семье Павла Погребняка произошло радостное событие: женился один из его младших братьев-близнецов Николай. На торжество по случаю свадьбы футболист пришел с женой Марией, которая явно не боялась затмить невесту. Мария выбрала эффектное сверкающее мини-платье с глубоким декольте и заявила, что готова выйти замуж за собственного мужа второй раз.