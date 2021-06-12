Второй День Рождения Елизаветы II: вспоминаем ее путь от девочки до королевы
Настоящая дата рождения британской королевы — 21 апреля и, по традиции, этот день она проводит в кругу семьи. А сегодня, время для официального торжества и парада. Королевой, юная Лилибет, стала почти случайно — после скандального отречения от престола ее дяди, Эдуарда VIII, бремя правление неожиданно легло на плечи папы Елизаветы. Он был слаб здоровьем и страдал от болезни легких, но стойко управлял страной и передал правление в руки 25-летней девушки, только перед самой смертью. Рядом с Елизаветой, всегда были ее близкие и родные: муж Филипп, четверо детей, сестра Маргарет и мама, в прошлом - королева.
Фото: picture alliance
В детстве, Элизабет много времени проводила со своей младшей сестрой Маргарет, а в 13 лет — взглянула по-новому на 18-летнего друга семьи, Филиппа, который через несколько лет станет ее мужем и верным другом. Во время Второй мировой войны, в 1945 году, она добровольно вступит в ряды Женского вспомогательного территориального корпуса, где всего за полгода освоит профессию водителя-механика санитарных автомобилей и военных грузовиков и получит воинское звание лейтенанта. В день коронации, у будущей королевы, будет мощная поддержка премьер-министра Уинстона Черчилля, большинства членов Парламента и твердое намерение - продолжать дело отца.
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Фото: East News
Елизавета II на престоле больше 60 лет. До нее, долго в Великобритании правила только ее прабабушка, королева Виктория, но этот рекорд в 63 года на троне, Элизабет побила еще 9 сентября 2015 года.
Сегодня королеве Елизавете 95 лет. В этом году она потеряла любимого мужа и теперь вступает в новую главу своей жизни. В честь праздника, в первой половине дня, был проведен небольшой парад на территории Виндзорского замка, размах которого уменьшился из-за пандемии.
Фото и видео: East News, Рамблер, Picture Alliance (всю эту строку с источниками делаем курсивом. выделить в админке и выбрать англ I ) Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram