Второй День Рождения Елизаветы II: вспоминаем ее путь от девочки до королевы

Настоящая дата рождения британской королевы — 21 апреля и, по традиции, этот день она проводит в кругу семьи. А сегодня, время для официального торжества и парада. Королевой, юная Лилибет, стала почти случайно — после скандального отречения от престола ее дяди, Эдуарда VIII, бремя правление неожиданно легло на плечи папы Елизаветы. Он был слаб здоровьем и страдал от болезни легких, но стойко управлял страной и передал правление в руки 25-летней девушки, только перед самой смертью. Рядом с Елизаветой, всегда были ее близкие и родные: муж Филипп, четверо детей, сестра Маргарет и мама, в прошлом - королева.