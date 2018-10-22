logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Вторая жена победителя шоу «Замуж за Бузову» рассказала о тайной свадьбе и характере Дениса Лебедева

Второй брак Дениса Лебедева продлился дольше, чем он рассказывал.

Картина личности несостоявшегося жениха Ольги Бузовой сыровара Дениса Лебедева продолжает обрастать подробностями. Сегодня в Сети появилось интервью его бывшей жены, которая утверждает: в их браке все было не совсем так, как рассказывает мужчина. Брак, который тщательно скрывал Денис, «всплыл» в одной из последних серий шоу. Тогда «жених» признался Ольге, что ту женщину он никогда не любил и расстался с ней через два месяца после свадьбы.

«На шоу он заявил, что мы встречались год, на самом же деле возня длилась больше трех лет. Когда сделал предложение, я согласилась, хотя и родители, и друзья были против этого брака. На многое закрывала глаза: особых поступков он не совершал, зато профессионально лил мед в уши. В целом все, как написала Бузова в своем посте: двуличный и лживый», — цитирует «СтарХит» слова Дарьи Петровой — женщины, которую Лебедев пытался скрыть, ведь на проект он пришел еще фактически будучи женатым на ней: брак был заключен 11 ноября 2017 года, и расторгнут 13 июня 2018 года.

«Я первая съехала от него еще в январе. Последней каплей стало неуважение, в грош не ставил. Существовали только он и его огромное самомнение. Повезло, не обзавелись общими детьми. Но справедливости ради стоит сказать, что все деньги, которые был должен мне и отцу, вернул. Я знала, что он стал участником проекта, но и там заврался», — подытожила она, пожелав здоровья бывшему.

Фото: instagram

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Это рок-н-ролл, детка: зажигательный танец Лизы Галкиной покорил Сеть
Финалист проекта «Замуж за Бузову» оказался альфонсом: Денис Лебедев обанкротил семью экс-супруги
Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин скрывали общий диагноз
Диана Арбенина откровенно рассказала о беременности и детях
Деревенская любовница с тяжелой судьбой: Юлия Проскурякова показала свое актерское портфолио
Стройная и задорная Пугачева объяснила перемены в имидже: «Я вышла из образа и никак обратно не могу зайти»